Cumo: il Tar respinge il ricorso del Comune di Noto

Si chiude con il rigetto del ricorso presentato dal Comune di Noto la vicenda giudiziaria relativa alla nomina di Corrado Bonfanti alla presidenza del Consorzio Universitario del Mediterraneo Orientale (Cumo). Con la sentenza numero 1334/2026, il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto le contestazioni dell’amministrazione comunale, confermando la validità della nomina.

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La decisione mette un punto al contenzioso amministrativo che ha interessato la guida del Consorzio universitario, aprendo una nuova fase per l’attività dell’ente e per i progetti legati alla formazione universitaria nel territorio.

Dopo la pronuncia dei giudici amministrativi, Bonfanti guarda al futuro e sottolinea la necessità di riprendere le attività rimaste in sospeso durante gli ultimi mesi.

«Ho avuto la pazienza di aspettare che tutto finisse, ma adesso c’è da recuperare tutto quel lavoro che non è stato possibile portare avanti e che è stato ostacolato in questo anno», afferma il presidente del Cumo.

L’obiettivo, adesso, è rilanciare l’attività del Consorzio e rafforzarne il ruolo nel panorama della formazione universitaria locale. Bonfanti richiama in particolare la responsabilità nei confronti degli studenti e dell’intero territorio, che necessita di un punto di riferimento universitario in grado di affrontare le trasformazioni del settore e le nuove esigenze formative.

«Lo dobbiamo al Cumo, ai suoi studenti e al nostro territorio che merita un riferimento universitario capace di vincere le sfide future del campo della formazione», conclude Bonfanti.