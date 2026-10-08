Donna investita a Mascali: è grave

MASCALI – Grave incidente stradale in via Sicula Orientale a Mascali, dove una donna di 69 anni è stata travolta da una Nissan Juke mentre attraversava la strada.

Nell’impatto la vittima ha riportato una grave frattura scomposta a una gamba. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, dopo aver fornito le prime cure e stabilizzato la paziente, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’eliambulanza, atterrata a Giarre, ha trasportato d’urgenza la 69enne all’ospedale Cannizzaro di Catania per gli accertamenti e le cure del caso.