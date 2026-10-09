Cronaca, Floridia, Italia, Sicilia, Siracusa

Floridia, viola continuamente gli arresti domiciliari: 39enne arrestato e condotto in carcere

0 Comments1 Min Read
Seguici e aiutaci a crescere

FLORIDIA (SR) — I Carabinieri della Tenenza di Floridia hanno arrestato e condotto presso la casa circondariale di Siracusa un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro la persona e il patrimonio.

L’operazione è scattata in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Tribunale di Siracusa.

Pubblicità

Dalle prescrizioni violate alla custodia in carcere

Il provvedimento restrittivo scaturisce dalle ripetute violazioni commesse dal trentanovenne rispetto alle prescrizioni impostegli dal regime degli arresti domiciliari a cui era precedentemente sottoposto.

Le inosservanze, puntualmente rilevate e documentate dai Carabinieri della locale Tenenza durante i quotidiani servizi di controllo del territorio, sono state tempestivamente segnalate all’Autorità Giudiziaria. Valutata la condotta dell’uomo, il Giudice ha disposto la revoca dei domiciliari e la sostituzione della misura con la custodia cautelare in carcere.

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts