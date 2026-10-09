Floridia, viola continuamente gli arresti domiciliari: 39enne arrestato e condotto in carcere

FLORIDIA (SR) — I Carabinieri della Tenenza di Floridia hanno arrestato e condotto presso la casa circondariale di Siracusa un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro la persona e il patrimonio.

L’operazione è scattata in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Tribunale di Siracusa.

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Dalle prescrizioni violate alla custodia in carcere

Il provvedimento restrittivo scaturisce dalle ripetute violazioni commesse dal trentanovenne rispetto alle prescrizioni impostegli dal regime degli arresti domiciliari a cui era precedentemente sottoposto.

Le inosservanze, puntualmente rilevate e documentate dai Carabinieri della locale Tenenza durante i quotidiani servizi di controllo del territorio, sono state tempestivamente segnalate all’Autorità Giudiziaria. Valutata la condotta dell’uomo, il Giudice ha disposto la revoca dei domiciliari e la sostituzione della misura con la custodia cautelare in carcere.