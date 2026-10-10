Forte tempesta elettrica nell’Ennese: monitoraggio attivo e allerta arancione

ENNA – Una spettacolare quanto intensa tempesta elettrica si è abbattuta la scorsa notte sul territorio di Enna. Decine di fulmini hanno illuminato a giorno la città e le aree circostanti, accompagnati da precipitazioni che hanno interessato diversi centri della provincia.

Nonostante la violenza dei fenomeni atmosferici, le prime verifiche confermano che non si segnalano danni ingenti a cose o persone. Le strutture comunali di Protezione Civile restano comunque in fase di massimo monitoraggio, con presidi attivi sul territorio, anche alla luce dell’allerta meteo arancione attualmente in vigore su tutta la zona.

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Rassicurazioni arrivano anche dal fronte degli eventi locali: a Nicosia la tradizionale Festa del Cannolo sta proseguendo regolarmente. Sebbene le avverse condizioni meteorologiche ne avessero messo in dubbio lo svolgimento, gli organizzatori hanno confermato il regolare prosieguo delle attività previste dal programma.