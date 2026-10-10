Il 12 ottobre parta la campagna di vaccinazione antinfluenzale

Prenderà il via il 12 ottobre la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2026/2027, che proseguirà fino al 28 febbraio 2027. La vaccinazione rappresenta uno dei principali strumenti di prevenzione dell’influenza e delle sue complicanze. È raccomandata e offerta gratuitamente alle persone di età pari o superiore a 60 anni, ai soggetti di qualsiasi età con patologie che aumentano il rischio di complicanze, alle donne in gravidanza, ai bambini dai sei mesi ai sei anni e agli ospiti delle strutture di lungodegenza.

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La somministrazione è inoltre raccomandata a chi può trasmettere l’infezione a soggetti fragili e ad alcune categorie professionali, quali personale sanitario e sociosanitario, personale scolastico, forze dell’ordine e Protezione Civile. Dal 12 ottobre il vaccino sarà disponibile negli studi dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, nelle farmacie aderenti alla campagna e in tutti gli ambulatori vaccinali dell’Asp di Siracusa presenti su tutto il territorio provinciale. L’elenco completo delle farmacie e dei pediatri che aderiscono alla campagna è disponibile sul sito dell’Asp al link https://www.asp.sr.it/Servizi-e-prestazioni/Servizio-di-vaccinazione.

“Iniziamo questa nuova campagna vaccinale garantendo massima attenzione ai cittadini e alle fasce più vulnerabili del nostro territorio”, dichiara il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, Gioacchino Iraci. “Il nostro obiettivo primario è rafforzare la rete di prevenzione della sanità pubblica, facilitando l’accesso ai servizi e tutelando la salute della collettività”.

: “La profilassi antinfluenzale è fondamentale – aggiunge il direttore sanitario Salvatore Madonia – per ridurre i ricoveri ospedalieri e le complicanze più gravi della malattia. Invito la cittadinanza ad accogliere con fiducia questo percorso di prevenzione integrato. Le campagne di vaccinazione e immunizzazione costituiscono strumenti fondamentali di prevenzione e sanità pubblica per ridurre il rischio di forme gravi e proteggere le persone più fragili”.

“La vaccinazione riduce il rischio di malattia ed è importante per proteggere le persone più vulnerabili, con un’offerta capillare e accessibile in tutta la provincia. La vaccinazione antinfluenzale può essere somministrata in concomitanza con altri vaccini, tra cui quelli contro pneumococco, herpes zoster, COVID 19 e, secondo le indicazioni previste, contro il virus respiratorio sinciziale”, raccomanda Fabio Contarino, direttore f.f. del Servizio di Epidemiologia dell’Azienda.

Dal 1° ottobre è inoltre iniziata la campagna di immunizzazione passiva contro il virus respiratorio sinciziale. I bambini nati da tale data possono ricevere l’anticorpo monoclonale direttamente nel punto nascita o, se non somministrato alla nascita, dal pediatra di libera scelta o nell’ambulatorio vaccinale di riferimento entro il 31 marzo 2027. Sempre entro il 31 marzo 2027, l’immunizzazione potrà essere effettuata negli studi dei pediatri di libera scelta o negli ambulatori vaccinali dell’Asp di Siracusa anche per i bambini nati dal 1° aprile al 30 settembre 2026 e per quelli nati dal 1° gennaio al 31 marzo 2026 che non abbiano ricevuto l’anticorpo nella precedente stagione. L’immunizzazione contro l’RSV consente di rafforzare la protezione dei bambini nei primi mesi di vita, fase delicata per il rischio di infezioni respiratorie gravi, motivo per cui è importante che le famiglie conoscano le modalità di accesso e aderiscano nei tempi previsti.