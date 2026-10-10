Sicilia maltempo: allerta arancione in tutta la Sicilia

Piogge intense e, in alcune città anche sporadiche grandinate. Così si è presentato il sabato di un weekend che si prevede piuttosto perturbato in termini di condizioni meteorologiche. Il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha diramato nel pomeriggio di venerdì 9 ottobre l’Allerta Meteo Arancione per la giornata di sabato 10 ottobre in tutta la Sicilia.

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Persistono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di temporale, localmente anche di forte intensità, specie settori tirrenici e ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

Molto mossi lo Stretto di Sicilia e il Tirreno meridionale settore ovest; tendenti a molto mossi il Tirreno meridionale settore est e lo Ionio.