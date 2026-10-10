Incidente in autostrada: la polizia scorta farmaci chemioterapici

Il grave incidente stradale avvenuto ieri mattina sull’autostrada Siracusa-Catania ha paralizzato il traffico, mettendo a rischio la consegna urgente di farmaci chemioterapici destinati ai pazienti del reparto di Oncologia dell’ospedale Muscatello di Augusta.

Tra i veicoli intrappolati nelle lunghe code c’era un furgone sanitario con medicinali indispensabili per garantire la continuità delle terapie. I farmaci erano attesi nella struttura megarese, dove diversi pazienti dovevano sottoporsi ai trattamenti programmati.

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Il conducente ha quindi contattato le forze dell’ordine, segnalando l’urgenza e chiedendo assistenza per raggiungere l’ospedale.

La risposta degli agenti del Commissariato di Polizia di Augusta è stata immediata. A bordo di una volante, i poliziotti hanno raggiunto il mezzo e organizzato una scorta d’emergenza. Attraverso una manovra coordinata, hanno aperto un varco tra le auto incolonnate e accompagnato il furgone fino all’uscita autostradale.

Superato il tratto congestionato, il veicolo ha ripreso il viaggio verso il nosocomio di Augusta. I medicinali sono stati consegnati rapidamente al personale sanitario, evitando ritardi nelle cure.

L’intervento ha permesso di scongiurare possibili ripercussioni sull’organizzazione dei trattamenti oncologici e di assicurare l’arrivo dei farmaci in tempo utile. Una corsa contro il tempo conclusa positivamente grazie alla collaborazione tra il conducente del mezzo sanitario e gli agenti, decisiva per garantire la continuità dei protocolli terapeutici.