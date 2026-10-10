Augusta: presentati i lavori per il depuratore

“Oggi è una giornata storica per Augusta. Con il via all’iter ufficiale dei lavori del depuratore prende finalmente vita quello che considero il cantiere dei cantieri, un’opera fondamentale che la nostra comunità attende da troppo tempo e che cambierà concretamente il futuro della città. Voglio ringraziare il commissario straordinario Fabio Fatuzzo per l’impegno e l’attenzione dimostrati nei confronti del nostro territorio. Sappiamo bene che non sarà un percorso semplice. I lavori dureranno 470 giorni e avranno inevitabilmente ripercussioni sulla viabilità lungo tutta la zona costiera”. Lo afferma il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, in occasione della presentazione del cantiere.

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Il sindaco ha chiesto ai cittadini “comprensione e collaborazione, perché i disagi temporanei saranno necessari per dotare finalmente Augusta di un servizio essenziale, con benefici importanti per l’ambiente, il mare e la qualità della vita. Sono particolarmente soddisfatto anche per un altro impegno assunto dal commissario Fatuzzo: la volontà di utilizzare il ribasso d’asta del 27% per intervenire anche su Agnone, una parte del nostro territorio che al momento è rimasta esclusa dal sistema di depurazione. È un risultato sul quale continueremo a lavorare con determinazione, affinché anche questa zona possa beneficiare di un servizio indispensabile. Questa è una giornata che segna un punto di svolta per Augusta. Da sindaco sono orgoglioso di vedere finalmente concretizzarsi un intervento così importante. Adesso seguiremo ogni fase del cantiere con la massima attenzione, perché l’obiettivo è uno solo: consegnare alla nostra città un’infrastruttura moderna, efficiente e all’altezza delle sue esigenze”.

Il deputato di Fdi, Luca Cannata, nel sottolineare che l’opera si è sbloccata grazie anche all’intervento del governo Meloni, è intervenuto sul ruolo di Aretusacque e sul contenzioso relativo alla realizzazione dell’opera, ribadendo di non condividere né il ricorso presentato contro la procedura per la realizzazione del depuratore né le modalità di gestione del servizio idrico integrato.

“Ritengo incomprensibile che si sia arrivati a un contenzioso su un’infrastruttura così importante per la città – prosegue Cannata -. Ho sostenuto invece il commissario Fatuzzo sulla possibilità di utilizzare le risorse derivanti dal ribasso d’asta del 27% per affrontare e lo ribadisco oggi anche il nodo di Agnone e dei Bagni, zone che attualmente non rientrano nel primo finanziamento. È un’opportunità importante per completare il sistema di depurazione e dare risposte anche a quelle parti del territorio che rischierebbero altrimenti di rimanere escluse”.

“È un momento importante per tutta la comunità augustana, che merita infrastrutture moderne ed efficienti e risposte concrete a problematiche che si trascinano da troppo tempo – ha commentato il parlamentare regionale Carlo Auteri –. La depurazione è una priorità assoluta per il nostro territorio, come ho più volte ribadito anche nella vicenda del Parco degli Iblei: la vera tutela ambientale passa prima di tutto dalla risoluzione delle criticità esistenti, non soltanto dall’introduzione di nuovi vincoli”.