Laura Pausini, trionfo internazionale per l’“Io Canto World Tour”: tutte le date e i dettagli

ROMA / MILANO – Si conferma un successo straordinario oltre ogni confine l’undicesima grande tournée mondiale di Laura Pausini, l’artista italiana più premiata e amata nel mondo.

Partito lo scorso 27 marzo 2026 da Pamplona e reduce da una prima parte trionfale tra Spagna, America Latina, Stati Uniti e Canada, il tour è sbarcato in Europa e nei principali palasport italiani con uno show imponente, acclamato da pubblico e critica.

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Lo spettacolo: un viaggio nella voce e nei grandi successi

L’Io Canto World Tour unisce la potenza vocale inconfondibile della popstar di Solarolo a una produzione scenografica avveniristica, curata nei minimi dettagli per esaltare i brani che hanno segnato la sua trentennale carriera, insieme alle cover iconiche del celebre progetto discografico.

«Per fare uno show del genere bisogna darsi delle regole e dare il massimo ogni singola sera», ha raccontato l’artista, confermando la dedizione totale che da sempre la contraddistingue sui palchi di tutto il globo.

Il calendario delle prossime date in Italia e in Europa

Il tour prosegue con un fitto calendario di appuntamenti indoor nei palasport italiani ed europei, in attesa dei grandi eventi celebrativi negli stadi previsti per l’estate:

Le prossime tappe autunnali (Ottobre – Novembre 2026)

13 ottobre 2026 – Oberhausen, Rudolf Weber-Arena (Germania)

– Oberhausen, Rudolf Weber-Arena (Germania) 15 ottobre 2026 – Zurigo, Hallenstadion (Svizzera)

– Zurigo, Hallenstadion (Svizzera) 17 e 18 ottobre 2026 – Torino, Inalpi Arena (Italia)

– Torino, Inalpi Arena (Italia) 22 ottobre 2026 – Lisbona, MEO Arena (Portogallo)

– Lisbona, MEO Arena (Portogallo) 25 ottobre 2026 – Bruxelles, Forest National (Belgio)

– Bruxelles, Forest National (Belgio) 27 ottobre 2026 – Lussemburgo, Rockhal (Lussemburgo)

– Lussemburgo, Rockhal (Lussemburgo) 30 ottobre 2026 – Nizza, Palais Nikaia (Francia)

– Nizza, Palais Nikaia (Francia) 1° novembre 2026 – Ginevra, Arena Genf (Svizzera)

– Ginevra, Arena Genf (Svizzera) 3 e 4 novembre 2026 – Casalecchio di Reno (Bologna), Unipol Arena (Italia)

– Casalecchio di Reno (Bologna), Unipol Arena (Italia) 6 e 7 novembre 2026 – Firenze, Nelson Mandela Forum (Italia)

(Il tour proseguirà poi nel corso del 2027 con nuove tappe internazionali e la speciale tranche negli stadi italiani)

Biglietti e informazioni utili

I biglietti ufficiali per le date in programma sono disponibili sui principali circuiti di prevendita autorizzati (TicketOne, Ticketmaster e VivaTicket). Molti concerti registrano il sold out con mesi d’anticipo: si consiglia di verificare la disponibilità dei posti residui direttamente sui canali ufficiali dell’artista e dei rivenditori partner.