Cesare Cremonini, grande attesa per l'”AMATOUR”: il calendario ufficiale dei palasport verificato su TicketOne

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BOLOGNA / MILANO – La grande musica d’autore italiana è pronta a tornare protagonista sui palchi più importanti della penisola. Cesare Cremonini accende i motori per il suo attesissimo ritorno dal vivo con l’imponente “AMATOUR”, il tour nei palasport che lo porterà a conquistare le principali arene indoor d’Italia in concomitanza con l’uscita del nuovo album di inediti Amateur.

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Di seguito il calendario ufficiale verificato direttamente su TicketOne:

Il calendario ufficiale dei concerti indoor (Autunno 2026)

Ancona – PalaPrometeo 24 novembre 2026 (Data Zero)

Bologna – Unipol Arena (Casalecchio di Reno) 27, 28 e 30 novembre 2026 6 dicembre 2026 (e date in calendario)

Torino – Inalpi Arena 9 e 10 dicembre 2026

Milano – Unipol Forum (Assago) 15, 16 e 18 dicembre 2026



Lo spettacolo: un viaggio emozionale tra grandi classici e nuovi brani

L’AMATOUR si annuncia come un’esperienza visiva e sonora di altissimo livello, con una produzione scenografica curata nei minimi dettagli, giochi di luce suggestivi e una scaletta che spazierà dai grandi classici della sua venticinquennale carriera ai brani del nuovo progetto discografico.

Biglietti e informazioni utili

I biglietti ufficiali per assistere ai concerti dell’AMATOUR sono disponibili sui circuiti di prevendita autorizzati (TicketOne, Ticketmaster e VivaTicket). Data la straordinaria richiesta del pubblico, si raccomanda di verificare la disponibilità dei posti e di acquistare i tagliandi esclusivamente attraverso i canali ufficiali.