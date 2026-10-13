Max Pezzali, il trionfo di “Max Forever”: il calendario aggiornato e verificato dei palasport (Inverno 2026 – 2027)

ITALIA – Dopo la trionfale parentesi estiva negli stadi, il viaggio musicale di Max Pezzali con il progetto “Max Forever” prosegue con il tour indoor nei principali palasport italiani, intitolato “Stessa storia, stesso posto, stesso bar”.
Di seguito il calendario ufficiale verificato con tutte le date future in programma per i mesi a venire:
Il calendario ufficiale dei concerti indoor (Inverno 2026 – 2027)
Tour Palasport: “Stessa storia, stesso posto, stesso bar”
- Pesaro (Vitrifrigo Arena):
- 15, 16, 18 e 19 dicembre 2026
- Milano (Unipol Dome – Santa Giulia):
- 22, 23, 26, 27, 29 e 30 dicembre 2026
- 3, 4, 6, 8, 9, 13 e 14 gennaio 2027 (e date successive in base ai recuperi)
- Roma (Palazzo dello Sport):
- 16, 17, 19, 20, 22 e 23 gennaio 2027
- Bologna (Unipol Arena):
- 5, 6 e 8 febbraio 2027
- Firenze (Nelson Mandela Forum):
- 21, 22, 24, 25 e 26 febbraio 2027
- Torino (Inalpi Arena):
- 9, 11, 13 e 14 marzo 2027
Un viaggio nel tempo tra maxi ledwall e inni generazionali
Gli spettacoli uniscono la potenza della nostalgia a una produzione scenografica imponente, arricchita da megaschermi, ledwall giganti e visual d’impatto che ripercorrono la storia e l’immaginario collettivo di un’intera generazione.
La scaletta è un susseguirsi di capolavori senza tempo:
- I mitici anni 883: I brani simbolo che hanno segnato un’epoca come Hanno ucciso l’Uomo Ragno, Sei un mito, La regola dell’amico, Come mai e Nord Sud Ovest Est.
- La maturità da solista: I successi più intensi tra cui Lo strano percorso, Il mio secondo tempo, Eccoti e I 20 anni.
- Il gran finale: L’inno generazionale per eccellenza, «Stessa storia, stesso posto, stesso bar», che chiude lo show suggellando il rito collettivo del concerto.
Biglietti e informazioni utili
I tagliandi per le date in calendario sono disponibili sui principali circuiti autorizzati (TicketOne, Ticketmaster e VivaTicket). Data la straordinaria richiesta, moltissime date registrano il tutto esaurito con mesi d’anticipo: si consiglia di verificare la disponibilità residua in tempo reale sui canali di vendita ufficiali.
Consigli per i fan: L’apertura dei cancelli per i live nei palasport è generalmente fissata nel tardo pomeriggio, con l’inizio dello show intorno alle ore 21:00. Si consiglia di raggiungere le strutture con ampio anticipo e di privilegiare i mezzi pubblici.