Tensione in Arabia Saudita: forte esplosione a Riad e allarme nei pressi degli impianti Aramco

RIAD – Momenti di altissima tensione e grande apprensione nel cuore della penisola arabica. Una forte esplosione è stata avvertita chiaramente a Riad nei pressi del centro cittadino, come confermato sul posto dai giornalisti delle agenzie internazionali subito dopo l’attivazione delle sirene d’allarme da parte delle autorità saudite.

Pubblicità

Il Regno dell’Arabia Saudita è infatti finita nuovamente nel mirino degli attacchi aerei e missilistici condotti dai ribelli Houthi, il gruppo armato filo-iraniano attivo nello Yemen confinante.

Il messaggio d’allarme alla popolazione e il rientro dell’emergenza

A Riad, sui telefoni e sui dispositivi dei residenti della capitale è comparso l’avviso di massima emergenza da parte dei sistemi di difesa civile:

«La città di Riad è interessata da una minaccia aerea ostile», recitava il messaggio ufficiale inviato agli abitanti per invitare tutti a ripararsi al chiuso o a cercare rifugi sicuri.

Poco dopo, il dispositivo di difesa aerea saudita ha comunicato la revoca dell’allarme, lasciando intendere l’intercettazione e il neutralizzamento della minaccia nei cieli della capitale o la caduta di detriti in aree non abitate.

Boati nell’Est del Paese vicino ai siti petroliferi di Aramco

La minaccia aerea non si è limitata alla sola Riad. Testimoni locali e fonti d’agenzia hanno riferito di esplosioni avvertite distintamente anche nella Provincia Orientale dell’Arabia Saudita, proprio a ridosso degli impianti strategici e delle raffinerie del colosso petrolifero statale Aramco.