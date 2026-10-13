Minardo smorza i toni dopo il vertice con Tajani: «Avanti col Governo Schifani e rinnovamento nel partito»

PALERMO / ROMA – Allineamento totale con la linea nazionale e sostegno confermato all’esecutivo regionale. Il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo, interviene dopo il vertice di Roma con il segretario nazionale Antonio Tajani, gettando acqua sul fuoco delle polemiche e ribadendo la piena continuità dell’azione di governo a Palazzo d’Orléans.

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Nessuno strappo istituzionale, dunque, ma un rilancio dell’azione politica azzurra nell’Isola: il percorso indicato punta a rafforzare la struttura del partito senza destabilizzare la maggioranza guidata dal Presidente Renato Schifani.

Nino Minardo ha accolto con favore le direttive giunte dal vertice romano, evidenziando come l’esortazione di Tajani rappresenti uno stimolo a proseguire nel lavoro di riorganizzazione interna in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

«L’incoraggiamento del segretario nazionale Antonio Tajani a proseguire nell’opera di cambiamento di Forza Italia in Sicilia ci dà ulteriore forza e responsabilità», dichiara Nino Minardo. «È un percorso necessario, che guarda al futuro, valorizza quanto di buono è stato fatto e punta ad aprire il partito a nuove energie e protagonisti».