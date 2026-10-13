Minardo smorza i toni dopo il vertice con Tajani: «Avanti col Governo Schifani e rinnovamento nel partito»

PALERMO / ROMA – Allineamento totale con la linea nazionale e sostegno confermato all’esecutivo regionale. Il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo, interviene dopo il vertice di Roma con il segretario nazionale Antonio Tajani, gettando acqua sul fuoco delle polemiche e ribadendo la piena continuità dell’azione di governo a Palazzo d’Orléans.
Nessuno strappo istituzionale, dunque, ma un rilancio dell’azione politica azzurra nell’Isola: il percorso indicato punta a rafforzare la struttura del partito senza destabilizzare la maggioranza guidata dal Presidente Renato Schifani.
«Supporto al Governo Schifani e apertura a nuove energie»
Nino Minardo ha accolto con favore le direttive giunte dal vertice romano, evidenziando come l’esortazione di Tajani rappresenti uno stimolo a proseguire nel lavoro di riorganizzazione interna in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.
«L’incoraggiamento del segretario nazionale Antonio Tajani a proseguire nell’opera di cambiamento di Forza Italia in Sicilia ci dà ulteriore forza e responsabilità», dichiara Nino Minardo. «È un percorso necessario, che guarda al futuro, valorizza quanto di buono è stato fatto e punta ad aprire il partito a nuove energie e protagonisti».
Il commissario regionale ha poi voluto fugare ogni dubbio sulla tenuta del quadro politico regionale:
«Come abbiamo ribadito più volte, il governo regionale guidato da Renato Schifani deve proseguire nella propria azione nel rispetto degli impegni assunti con i siciliani».
L’asse politico Roma-Palermo per la crescita del partito
Con questa presa di posizione si chiude definitivamente il riassetto interno alla componente forzista siciliana:
- Stabilità istituzionale: Il Governo Schifani prosegue l’attività amministrativa all’ARS senza scossoni né rimpasti legati alle ultime vicende politiche.
- Riorganizzazione territoriale: Minardo guiderà la fase di rinnovamento di Forza Italia con l’obiettivo di costruire liste competitive e aperte alla società civile per confermare il partito come perno del centrodestra nell’Isola.