Dramma sull’Etna: malore fatale durante l’escursione, muore un turista canadese di 79 anni

NICOLOSI / ETNA – Una giornata di escursione tra le meraviglie vulcaniche dell’Isola si è trasformata in tragedia. Un turista canadese di 79 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi a causa di un improvviso malore cardiaco mentre stava percorrendo il sentiero dei Crateri Silvestri, sul versante Sud dell’Etna (nel territorio comunale di Nicolosi).

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I soccorsi d’urgenza e l’intervento dell’elisoccorso

L’allarme è scattato immediatamente da parte dei familiari e degli altri escursionisti presenti lungo il percorso. La macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente per raggiungere l’area d’alta quota:

SOGAS e Soccorso Alpino: I tecnici della Stazione Etna Sud del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) si sono precipitati sul posto insieme ai militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF).

I tecnici della Stazione Etna Sud del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) si sono precipitati sul posto insieme ai militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF). Personale medico del 118: È stato fatto decollare anche l’elisoccorso del 118, giunto in pochi minuti sulla zona dei crateri per sbarcare l’equipaggio sanitario.

Purtroppo, nonostante le manovre di rianimazione cardio-polmonare praticate a lungo dai medici e dai soccorritori sul posto, per il settantanovenne non c’è stato nulla da fare: il medico di bordo ha dovuto constatare il decesso per arresto cardiocircolatorio.

La salma riconsegnata ai familiari

Ottenuta l’autorizzazione da parte del magistrato di turno della Procura di Catania per il nulla osta alla rimozione, i tecnici del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza hanno provveduto al recupero e al trasporto del corpo dell’anziano escursionista verso la zona carrabile. La salma è stata successivamente riconsegnata ai familiari, giunti sul posto insieme alla vittima per la vacanza in Sicilia.