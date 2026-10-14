Operazione “NEXUS”: appalti e corruzione al Comune di Siracusa, la Polizia esegue 7 misure cautelari – Video

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SIRACUSA – Vasta operazione anticorruzione nel territorio aretuseo. Dalle prime ore del mattino, gli investigatori della Digos della Polizia di Stato di Siracusa stanno eseguendo una misura cautelare per sette persone nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura Europea (EPPO) – Ufficio di Palermo.

L’operazione, battezzata con il nome in codice “NEXUS”, mira a fare piena luce su un presunto sistema illecito e a disarticolare una rete dedita alla corruzione e alle turbative nella gestione degli appalti pubblici legati al Comune di Siracusa.

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I dettagli dell’inchiesta e il coordinamento europeo

L’indagine, che punta a colpire dinamiche illecite nei flussi di affidamento e gestione delle opere e dei servizi pubblici locali, si avvale del coordinamento della Procura Europea, competente per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.

Al momento le attività operative e le notifiche dei provvedimenti restrittivi sono in pieno svolgimento. Ulteriori dettagli sui profili degli indagati e sui singoli episodi al centro del fascicolo investigativo verranno resi noti nelle prossime ore dagli organi inquirenti al termine dell’esecuzione delle misure.