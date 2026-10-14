Siracusa, l’Istituto “Einaudi” intitola uno spazio ad Altiero Spinelli nell’ambito degli Erasmus Days 2026

SIRACUSA – Un momento di profondo valore civile e pedagogico ha caratterizzato le celebrazioni degli Erasmus Days 2026 all’Istituto “L. Einaudi” di Siracusa. Lo spazio antistante la palestra della scuola è stato ufficialmente intitolato ad Altiero Spinelli, figura di spicco tra i padri fondatori dell’Unione europea.

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La cerimonia, promossa nell’ambito delle giornate indette dalle Agenzie Nazionali Erasmus+, Indire e Inapp, ha visto lo scoprimento di una targa commemorativa che recita: “Largo Altiero Spinelli – Padre fondatore dell’Europa”.

La cerimonia e il richiamo al Manifesto di Ventotene

All’evento hanno preso parte importanti personalità del mondo scolastico e istituzionale:

Egizia Sipala , Dirigente scolastico dell’Istituto “L. Einaudi”;

, Dirigente scolastico dell’Istituto “L. Einaudi”; Luca Fontana , rappresentante dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Inapp;

, rappresentante dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Inapp; Daniela Fisichella , referente per l’Internazionalizzazione dell’Università di Catania;

, referente per l’Internazionalizzazione dell’Università di Catania; Fernanda Bonaiuto, in rappresentanza della dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale, Luisa Giliberto.

Nel corso dell’intitolazione, sono stati letti passi scelti del celebre Manifesto di Ventotene (“Per un’Europa libera e unita”), accompagnati dal racconto di aneddoti sulle complesse modalità di stesura e clandestinità che accompagnarono la nascita del documento guida per il federalismo europeo.

Il programma “Le quattro E: Einaudi in Europa”

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto dell’Einaudi intitolato “Le quattro E: Einaudi in Europa, Empowerment con Erasmus+”. La settimana celebrativa ha compreso una tavola rotonda sulle opportunità di mobilità transnazionale, un momento ludico-formativo per gli studenti e l’iniziativa culturale “Cammino l’Europa”, una passeggiata tra le vie di Ortigia con letture dedicate all’identità europea.

«In questo modo l’Einaudi, scuola accreditata Erasmus con l’Agenzia Inapp nell’ambito VET e attiva nei progetti EDA, intende promuovere e diffondere i valori comunitari e le opportunità di mobilità che ogni anno coinvolgono i nostri studenti e docenti», ha sottolineato la Dirigente Scolastica Egizia Sipala.

La riuscita della Einaudi Erasmus week è stata curata dalla Commissione Erasmus+ e Internazionalizzazione dell’istituto, composta dal referente Salvo La Delfa e dalle professoresse Assunta Tirri, Mariamanuela Caternicchia e Anna Cimino.