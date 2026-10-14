Caltanissetta, Italia, San Cataldo, Sicilia

San Cataldo, aggressione ai Carabinieri e danni all’auto di servizio: due arresti in centro

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SAN CATALDO (CL) – Notte di tensione lungo corso Vittorio Emanuele a San Cataldo, dove i Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato in flagranza due giovani del posto, rispettivamente di 28 e 31 anni. Le accuse nei loro confronti vanno dalla resistenza e violenza a pubblico ufficiale alle lesioni personali aggravate, fino al danneggiamento aggravato e alla violazione della sorveglianza speciale.

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La dinamica dell’aggressione e i danni alla gazzella

Nel corso dei consueti controlli del territorio nel centro cittadino, i militari dell’Arma hanno notato il 28enne – già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale – in compagnia del 31enne. Entrambi si trovavano in evidente stato di alterazione alcolica.

Alla contestazione della violazione della misura restrittiva, la situazione è rapidamente degenerata:

  • L’aggressione al militare: Il 31enne si è scagliato improvvisamente contro un Carabiniere della pattuglia.
  • I danni al veicolo di servizio: Il 28enne, fatto salire a bordo della gazzella per essere condotto in caserma, ha danneggiato la portiera del veicolo dell’Arma e aggredito fisicamente gli operanti.

Il giudizio direttissimo e le misure cautelari

Dopo l’arresto e il trasferimento iniziale in carcere, i due indagati sono comparsi l’indomani davanti al giudice per il rito direttissimo.

All’esito dell’udienza sono state disposte le seguenti misure:

  • Per il 31enne: Disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
  • Per il 28enne: Scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ad integrazione della sorveglianza speciale già in vigore.
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