San Cataldo, aggressione ai Carabinieri e danni all’auto di servizio: due arresti in centro

SAN CATALDO (CL) – Notte di tensione lungo corso Vittorio Emanuele a San Cataldo, dove i Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato in flagranza due giovani del posto, rispettivamente di 28 e 31 anni. Le accuse nei loro confronti vanno dalla resistenza e violenza a pubblico ufficiale alle lesioni personali aggravate, fino al danneggiamento aggravato e alla violazione della sorveglianza speciale.

Pubblicità

La dinamica dell’aggressione e i danni alla gazzella

Nel corso dei consueti controlli del territorio nel centro cittadino, i militari dell’Arma hanno notato il 28enne – già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale – in compagnia del 31enne. Entrambi si trovavano in evidente stato di alterazione alcolica.

Alla contestazione della violazione della misura restrittiva, la situazione è rapidamente degenerata:

L’aggressione al militare: Il 31enne si è scagliato improvvisamente contro un Carabiniere della pattuglia.

Il 31enne si è scagliato improvvisamente contro un Carabiniere della pattuglia. I danni al veicolo di servizio: Il 28enne, fatto salire a bordo della gazzella per essere condotto in caserma, ha danneggiato la portiera del veicolo dell’Arma e aggredito fisicamente gli operanti.

Il giudizio direttissimo e le misure cautelari

Dopo l’arresto e il trasferimento iniziale in carcere, i due indagati sono comparsi l’indomani davanti al giudice per il rito direttissimo.

All’esito dell’udienza sono state disposte le seguenti misure: