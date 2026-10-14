San Cataldo, aggressione ai Carabinieri e danni all’auto di servizio: due arresti in centro

SAN CATALDO (CL) – Notte di tensione lungo corso Vittorio Emanuele a San Cataldo, dove i Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato in flagranza due giovani del posto, rispettivamente di 28 e 31 anni. Le accuse nei loro confronti vanno dalla resistenza e violenza a pubblico ufficiale alle lesioni personali aggravate, fino al danneggiamento aggravato e alla violazione della sorveglianza speciale.
La dinamica dell’aggressione e i danni alla gazzella
Nel corso dei consueti controlli del territorio nel centro cittadino, i militari dell’Arma hanno notato il 28enne – già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale – in compagnia del 31enne. Entrambi si trovavano in evidente stato di alterazione alcolica.
Alla contestazione della violazione della misura restrittiva, la situazione è rapidamente degenerata:
- L’aggressione al militare: Il 31enne si è scagliato improvvisamente contro un Carabiniere della pattuglia.
- I danni al veicolo di servizio: Il 28enne, fatto salire a bordo della gazzella per essere condotto in caserma, ha danneggiato la portiera del veicolo dell’Arma e aggredito fisicamente gli operanti.
Il giudizio direttissimo e le misure cautelari
Dopo l’arresto e il trasferimento iniziale in carcere, i due indagati sono comparsi l’indomani davanti al giudice per il rito direttissimo.
All’esito dell’udienza sono state disposte le seguenti misure:
- Per il 31enne: Disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
- Per il 28enne: Scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ad integrazione della sorveglianza speciale già in vigore.