Peste polmonare in Siberia, ricercatrice morta a Irkutsk: 200 persone sotto osservazione

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IRKUTSK (RUSSIA) – Il decesso di una ricercatrice di 28 anni, Daria Shipilova, avvenuto nella regione russa di Irkutsk in Siberia, ha riacceso i riflettori sulla peste polmonare, la variante più grave e contagiosa dell’infezione causata dal batterio Yersinia pestis.

A seguito della morte della giovane studiosa, le autorità sanitarie locali hanno attivato rigorosi protocolli di sicurezza: quasi 200 persone sono state poste sotto osservazione sanitaria ed è stata predisposta una quarantena cautelativa nell’area per evitare il rischio di una diffusione epidemica.

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L’ipotesi dell’incidente di laboratorio

Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media locali, la ricercatrice potrebbe essere entrata in contatto con l’agente patogeno a causa della rottura accidentale di una provetta durante le attività di laboratorio. Nonostante la gravità della situazione e le severe misure contenitive adottate nell’area, le autorità ufficiali russe non hanno ancora confermato formalmente la diagnosi di peste polmonare sul decesso della ventottenne.

COS’È LA PESTE POLMONARE: La scheda della Redazionale

La peste polmonare rappresenta una delle tre forme principali della patologia infettiva provocata dal batterio Yersinia pestis, insieme alla peste bubbonica e a quella setticemica. Come si manifesta: Si sviluppa quando il batterio raggiunge e localizza l’infezione nei polmoni, sia a causa dell’inalazione diretta del patogeno sia come complicanza secondaria di forme non trattate tempestivamente.

Si sviluppa quando il batterio raggiunge e localizza l’infezione nei polmoni, sia a causa dell’inalazione diretta del patogeno sia come complicanza secondaria di forme non trattate tempestivamente. Trasmissibilità e contagio: Come evidenziato dalle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità, la peste polmonare è la variante con il più alto potenziale epidemico in quanto unica forma in grado di trasmettersi direttamente da persona a persona per via aerea, tramite goccioline d’aria o aerosol emessi da individui infetti.

La nostra redazione continuerà a monitorare con attenzione l’evoluzione del quadro sanitario e i report ufficiali provenienti dalla regione siberiana.

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