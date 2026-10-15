Priolo Gargallo, potenziato il trasporto urbano: acquistato un nuovo autobus per la comunità

PRIOLO GARGALLO – Novità per la mobilità e la rete dei trasporti pubblici a Priolo Gargallo. L’Amministrazione Comunale ha annunciato l’acquisto e l’immediata entrata in funzione di un nuovo autobus municipale destinato a rafforzare le corse e la copertura del servizio urbano sul territorio cittadino.
Il nuovo mezzo è stato consegnato ufficialmente questa mattina nelle mani del Sindaco Pippo Gianni, alla presenza dell’Assessore ai Trasporti e alla Mobilità Maria Grazia Pulvirenti.
Accessibilità, qualità del servizio e risparmio per il Comune
L’operazione rientra in un piano d’investimento volto all’ammodernamento del parco mezzi comunale e all’efficientamento della spesa pubblica:
- Accessibilità e inclusione: Il bus è stato selezionato con particolare riguardo all’abbattimento delle barriere architettoniche, garantendo la piena fruibilità del servizio alle persone con ridotta mobilità e con disabilità.
- Ottimizzazione dei costi: L’acquisto diretto del veicolo consentirà di ridurre le spese di manutenzione e i costi gestionali dei vecchi autobus, generando un concreto risparmio per le casse del Comune.
- Qualità dei viaggi: Migliorano il comfort, la puntualità e la frequenza dei collegamenti all’interno del centro urbano e verso le zone periferiche.
La nota dell’amministrazione comunale
In una nota congiunta, il primo cittadino e la giunta hanno rimarcato la portata strategica dell’intervento:
«L’iniziativa nasce con un duplice obiettivo: migliorare la qualità del servizio a favore dei cittadini, con particolare attenzione alle persone con ridotta mobilità, e ottimizzare i costi di gestione, garantendo un risparmio per le casse comunali. Un investimento concreto che conferma l’attenzione della nostra Amministrazione alle esigenze della comunità e l’impegno nel rendere il trasporto cittadino sempre più efficiente e accessibile», dichiarano il Sindaco Pippo Gianni e l’Assessore Maria Grazia Pulvirenti.