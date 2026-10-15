Priolo Gargallo, potenziato il trasporto urbano: acquistato un nuovo autobus per la comunità

PRIOLO GARGALLO – Novità per la mobilità e la rete dei trasporti pubblici a Priolo Gargallo. L’Amministrazione Comunale ha annunciato l’acquisto e l’immediata entrata in funzione di un nuovo autobus municipale destinato a rafforzare le corse e la copertura del servizio urbano sul territorio cittadino.

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Il nuovo mezzo è stato consegnato ufficialmente questa mattina nelle mani del Sindaco Pippo Gianni, alla presenza dell’Assessore ai Trasporti e alla Mobilità Maria Grazia Pulvirenti.

Accessibilità, qualità del servizio e risparmio per il Comune

L’operazione rientra in un piano d’investimento volto all’ammodernamento del parco mezzi comunale e all’efficientamento della spesa pubblica:

Accessibilità e inclusione: Il bus è stato selezionato con particolare riguardo all’abbattimento delle barriere architettoniche, garantendo la piena fruibilità del servizio alle persone con ridotta mobilità e con disabilità.

Il bus è stato selezionato con particolare riguardo all’abbattimento delle barriere architettoniche, garantendo la piena fruibilità del servizio alle persone con ridotta mobilità e con disabilità. Ottimizzazione dei costi: L’acquisto diretto del veicolo consentirà di ridurre le spese di manutenzione e i costi gestionali dei vecchi autobus, generando un concreto risparmio per le casse del Comune.

L’acquisto diretto del veicolo consentirà di ridurre le spese di manutenzione e i costi gestionali dei vecchi autobus, generando un concreto risparmio per le casse del Comune. Qualità dei viaggi: Migliorano il comfort, la puntualità e la frequenza dei collegamenti all’interno del centro urbano e verso le zone periferiche.

La nota dell’amministrazione comunale

In una nota congiunta, il primo cittadino e la giunta hanno rimarcato la portata strategica dell’intervento: