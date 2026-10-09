Siracusa, FdI contro la gestione privata dei parcheggi

Fratelli d’Italia Siracusa si schiera contro l’ipotesi di affidare ai privati la gestione dei parcheggi cittadini attraverso il project financing e rilancia la proposta di una multiutility comunale a capitale interamente pubblico. Al centro della presa di posizione, la tutela del patrimonio dell’Ente, il controllo sulle entrate e la necessità di garantire servizi efficienti senza gravare ulteriormente sui cittadini.

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Secondo il partito, gli incassi derivanti dai parcheggi rappresentano una risorsa economica importante per le casse comunali e potrebbero contribuire al finanziamento dei servizi pubblici. Da qui la richiesta di chiarire quali vantaggi concreti deriverebbero dall’affidamento ai privati e quali garanzie sarebbero previste per la collettività.

A preoccupare Fratelli d’Italia sono anche le possibili ricadute sulle tariffe, sulla disponibilità dei parcheggi gratuiti e sugli stalli bianchi destinati a residenti, lavoratori e famiglie. Il partito chiede quindi che siano resi pubblici i dati economici del progetto, la durata della concessione, gli investimenti previsti, le tariffe ipotizzate e le garanzie sul mantenimento degli spazi gratuiti.

«I proventi dei parcheggi devono restare a beneficio della comunità», è la posizione espressa dal partito, che contesta una scelta ritenuta priva, allo stato, di sufficienti garanzie di ritorno economico e sociale per la città.

La proposta: una società comunale al 100% pubblica

In alternativa, Fratelli d’Italia propone la costituzione di una multiutility partecipata interamente dal Comune, organizzata secondo criteri manageriali e dotata di obiettivi misurabili, controlli rigorosi e bilanci trasparenti.

La società potrebbe occuparsi progressivamente di diversi servizi: dalla manutenzione del verde pubblico ai servizi cimiteriali, dalla gestione dei tributi agli impianti sportivi, fino alla pubblica illuminazione, alla segnaletica, alla manutenzione delle strade e ai parcheggi.

L’obiettivo dichiarato è concentrare la gestione di più attività in un’unica struttura, favorendo economie di scala, riducendo le duplicazioni organizzative e migliorando la qualità delle prestazioni. Un modello che, secondo il partito, dovrebbe essere sostenuto da un adeguato piano economico-finanziario e da verifiche costanti sui risultati.

La proposta si inserisce nella contrapposizione politica all’indirizzo dell’Amministrazione Italia. Fratelli d’Italia chiede che l’eventuale progetto di concessione dei parcheggi venga esaminato con la massima trasparenza, mettendo a disposizione della cittadinanza tutti gli elementi necessari per valutarne costi e benefici.

La linea del partito è netta: prima di affidare ai privati un servizio strategico, occorre dimostrare quale vantaggio ne ricaverebbe la comunità. Per Fratelli d’Italia, Siracusa dovrebbe puntare su una gestione pubblica moderna e sostenibile, capace di valorizzare le risorse comunali e tutelare gli interessi dei cittadini.