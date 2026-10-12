Anci Sicilia, incontro a Palazzo Comitini per i presidenti dei Consigli comunali della provincia di Palermo

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PALERMO – Partecipazione numerosa a Palazzo Comitini per l’incontro promosso da Anci Sicilia e rivolto ai presidenti delle assemblee civiche della città metropolitana di Palermo. Al centro del dibattito, il ruolo di garanzia e rappresentanza democratica ricoperto dalla presidenza del Consiglio comunale e la recente introduzione della fascia bicolore con i colori della Regione Siciliana.

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All’appuntamento sono intervenuti Roberto Lagalla, sindaco della Città metropolitana di Palermo, Giulio Tantillo, coordinatore nazionale Anci della Conferenza dei presidenti dei Consigli comunali, e Mario Emanuele Alvano, segretario generale di Anci Sicilia. Presente anche Marco Intravaia, presidente del Consiglio comunale di Monreale e deputato all’ARS, promotore della norma regionale sulla nuova fascia istituzionale.

Il valore della fascia bicolore e la tutela della funzione consiliare

L’incontro fa seguito ai confronti avviati nelle ultime settimane con i vertici dei consigli dei Comuni capoluogo dell’Isola, con l’obiettivo di estendere gli appuntamenti in tutte le altre province siciliane per raccogliere proposte territoriali e fare rete tra le assemblee locali.

L’adozione della fascia nei colori giallo e rosso della Sicilia ha offerto l’occasione per riaffermare i compiti fondamentali della presidenza consiliare:

Garanzia e imparzialità: Rappresentare l’organo civico nella sua interezza, assicurando il rispetto delle prerogative dei consiglieri e la tutela delle minoranze.

Rappresentare l’organo civico nella sua interezza, assicurando il rispetto delle prerogative dei consiglieri e la tutela delle minoranze. Riconoscibilità istituzionale: Valorizzare l’importanza del Consiglio comunale e il canale di contatto tra cittadini ed enti locali attraverso un simbolo identificativo omogeneo.

Sollecitata una circolare regionale per l’uso e la grafica della fascia

Durante il dibattito è stato evidenziato l’elemento di novità rappresentato dalla legge siciliana. Per evitare discrezionalità o applicazioni difformi tra i vari Comuni dell’Isola, dall’assise di Palazzo Comitini è emersa l’esigenza di sollecitare una circolare attuativa da parte del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali.

La nota dovrò fornire indicazioni univoche su: