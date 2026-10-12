Cambio alla Uil Sicilia, arriva il commissario straordinario

Il Segretariato organizzativo nazionale della Uil, Emanuele Ronzoni, assume da oggi la guida della Uil Sicilia. La decisione di procedere con l’amministrazione straordinaria per la riorganizzazione della struttura confederale dell’Isola fa seguito alle dimissioni del Segretario Generale, Luisella Lionti, determinatesi per ragioni personali. L’azione della Uil in Sicilia guidata da Ronzoni si concentrerà subito sulle storiche vertenze regionali e sulle campagne nazionali: dalla tutela della salute e della sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, al contrasto del precariato giovanile e del lavoro nero e alla pressione fiscale che pesa sulle pensioni dei siciliani. “A breve riuniremo il gruppo dirigente per accelerare il confronto sui nodi cruciali che frenano lo sviluppo e la crescita della Sicilia, a partire dal collasso della sanità pubblica, dalla drammatica emergenza idrica, energetica e dalla piaga del lavoro povero – dichiara il commissario -. Le politiche industriali, lo sblocco dei cantieri per le grandi opere infrastrutturali, gli investimenti in sicurezza e formazione e la transizione energetica sono sfide non più rimandabili. Dobbiamo convertire il nostro tessuto produttivo investendo in innovazione, valorizzando il turismo oltre la stagionalità, contrastando la desertificazione del commercio e portando avanti una lotta senza quartiere per la legalità”. La Uil Sicilia chiede risposte immediate e concrete per Marsala e Petrosino, devastati dal tornado. Senza dimenticare gli abitanti di Niscemi colpiti dalla frana. “Servono fondi urgenti, ricostruzione rapida di case, scuole e attività produttive, tutela del reddito e degli occupati – aggiunge Ronzoni -. L’emergenza climatica colpisce territori, famiglie, imprese e lavoro. La Sicilia deve essere messa in condizione di affrontarla con prevenzione, opere pubbliche e piani di ricostruzione certi”. Il commissario guarda, inoltre, con preoccupazione all’inchiesta per corruzione che ha messo in crisi la giunta della Sicilia. “Ogni euro pubblico sottratto a sanità, scuole, opere e servizi è un danno diretto ai cittadini e ai lavoratori – conclude Ronzoni -. La legalità non è una scelta ideologica ma la condizione perché la questa regione possa crescere. Chiediamo che le indagini proseguano con piena autonomia e che eventuali risorse recuperate siano reinvestite nei territori e nelle politiche per le persone”. La Sicilia sconta storici ritardi strutturali e presenta un tessuto sociale fragile segnato da livelli di povertà ed esclusione sociale tra i più alti d’Italia. “Per questo – conclude il commissario – le politiche di inclusione e i servizi socio-sanitari saranno sotto la lente d’ingrandimento della Uil, non lasceremo indietro nessuno”.