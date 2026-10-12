“Dal mare agli Iblei”: olio, pesce e benessere raccontati agli studenti dell’Istituto Badia di Buccheri

BUCCHERI (SIRACUSA) – L’educazione alimentare incontra le eccellenze del territorio nei Monti Iblei. Gli alunni dell’Istituto Comprensivo Badia di Buccheri hanno preso parte questa mattina a una lezione speciale sul legame tra nutrizione, identità locale e salute, promossa nell’ambito del progetto “Dal mare agli Iblei”.

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All’incontro hanno preso parte il sindaco di Buccheri, Alessandro Caiazzo, e l’imprenditore Andrea Sciò, fondatore dell’azienda agricola Tondo.oil, con la moderazione curata da Davide Tenconi per l’agenzia Appress.

La lezione in classe: dall’assaggio dell’olio al cartone animato

Al centro della mattinata le proprietà benefiche dei prodotti cardine della dieta mediterranea e le peculiarità della produzione olivicola locale:

I segreti dell’olio EVO: Andrea Sciò ha spiegato ai ragazzi l’intero ciclo produttivo dell’olio extravergine d’oliva, fornendo consigli pratici sulla conservazione e facendo degustare ai giovanissimi studenti l’olio prodotto nel territorio di Buccheri.

Andrea Sciò ha spiegato ai ragazzi l’intero ciclo produttivo dell’olio extravergine d’oliva, fornendo consigli pratici sulla conservazione e facendo degustare ai giovanissimi studenti l’olio prodotto nel territorio di Buccheri. Pesce e salute: Il sindaco Alessandro Caiazzo ha ribadito il valore del consumo di pesce locale e olio Ibleo all’interno di un regime alimentare sano e bilanciato, confermando l’impegno della giunta nel promuovere percorsi di educazione alimentare anche in futuro.

Il sindaco Alessandro Caiazzo ha ribadito il valore del consumo di pesce locale e olio Ibleo all’interno di un regime alimentare sano e bilanciato, confermando l’impegno della giunta nel promuovere percorsi di educazione alimentare anche in futuro. Strumenti multimediali: Durante la lezione è stato proiettato un cartone animato didattico realizzato da Appress, ideato per far comprendere ai più piccoli le connessioni tra il mare, le montagne iblee e lo stile di vita salutare.

Domenica 18 ottobre: “Il pranzo della Zona Blu” al Teatro Comunale

Il percorso educativo avrà il suo culmine domenica 18 ottobre, a partire dalle ore 12:30, presso il Teatro Comunale di Buccheri con “Il pranzo della Zona Blu”. L’evento enogastronomico vedrà l’unione tra il pesce del mare di Sicilia e l’olio d’oliva degli Iblei, arricchito dalla mostra figurativa “Colori dal mare”, realizzata con i disegni presentati dagli studenti.

L’iniziativa “Dal mare agli Iblei” è promossa dal Comune di Buccheri in partnership con le aziende Tonno Drago e Olio Tondo. Il progetto è cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027 (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura), su bando pubblico dell’Assessorato all’Agricoltura e Pesca della Regione Siciliana.