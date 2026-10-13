CUMO Noto: Marziano chiede svolta dopo le sentenze del TAR

NOTO – Le recenti decisioni del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) sul Consorzio Universitario Uniblese (CUMO) di Noto riaccendono il dibattito sul futuro del polo accademico netino. L’ex assessore regionale Bruno Marziano analizza gli strascichi giudiziari delle pronunce e traccia le priorità per il rilancio dell’istituzione.

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I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso del Comune di Noto contro la nomina a presidente dell’ex sindaco Corrado Bonfanti e accolto quello dell’Università degli Studi di Messina contro la sostituzione del proprio rappresentante nel CUMO.

Secondo Marziano, le sentenze confermano i dubbi avanzati nei mesi scorsi sulla tenuta gestionale dell’ente:

«Le sentenze del TAR hanno dimostrato che si trattava di ricorsi temerari con i quali si sono spesi fondi pubblici, determinando la quasi paralisi del consorzio. Non avevamo tutti i torti a lanciare l’allarme sui rischi corsi dal CUMO», dichiara Bruno Marziano.