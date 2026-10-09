Tornado a Marsala e Petrosino, Safina (PD): «Servono interventi immediati: i territori non siano lasciati soli»

TRAPANI — «Esprimo la mia più sincera vicinanza alle comunità di Marsala e Petrosino, ai cittadini che hanno subito danni, alle famiglie coinvolte e a tutte le persone rimaste ferite a causa del violento fenomeno atmosferico che si è abbattuto sul nostro territorio». Con queste parole il deputato regionale del Partito Democratico Dario Safina è intervenuto in merito al devastante tornado che ha colpito la provincia di Trapani, provocando feriti, danni alle scuole, abitazioni ed infrastrutture.

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Safina ha sottolineato l’urgenza di passare dalla solidarietà alle decisioni concrete: «La violenza del fenomeno impone una risposta immediata, seria e coordinata. Dobbiamo mettere in campo tutte le misure necessarie per sostenere i Comuni colpiti e consentire alle comunità di affrontare l’emergenza».

Il confronto con la Protezione Civile e i fondi in ARS

Il parlamentare del PD ha riferito di aver avviato un interlocuzione con il dirigente generale della Protezione Civile regionale, Salvo Cocina, per definire i passaggi necessari all’assistenza dei territori e al ripristino dei servizi di base.

«Chiederò che già nell’ambito delle variazioni di bilancio tuttora in discussione all’ARS venga predisposta una misura specifica per incrementare le risorse destinate alla Protezione civile – annuncia Safina –. Dobbiamo farci trovare pronti a intervenire senza ritardi, non appena i tecnici avranno completato la ricognizione dei danni. Abbiamo già dimostrato che l’Assemblea Regionale Siciliana può dare risposte tempestive: oggi siamo chiamati a fare altrettanto».

«Adesso è il momento dei fatti»

In conclusione, il deputato regionale ha richiamato le istituzioni alla massima sinergia per restituire sicurezza ai residenti e alle attività produttive danneggiate dal maltempo:

Collaborazione istituzionale: Massima cooperazione tra Regione Siciliana, Protezione Civile e le amministrazioni di Marsala e Petrosino.

Massima cooperazione tra Regione Siciliana, Protezione Civile e le amministrazioni di Marsala e Petrosino. Garantire risorse certe: Procedure rapide per il ristoro dei danni subiti da famiglie e imprese.