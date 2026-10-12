Addio a Giorgio Bracardi, protagonista della comicità italiana

Fiano Romano — Il mondo dello spettacolo italiano piange la scomparsa di Giorgio Bracardi, attore comico, musicista e cantante, morto all’età di 93 anni. La notizia, diffusa il 12 ottobre 2026, segna la fine di una lunga stagione artistica che ha lasciato un’impronta significativa nella storia dell’intrattenimento italiano.

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Giorgio Bracardi si trovava da alcuni mesi in una struttura per anziani a Fiano Romano, alle porte di Roma, dove era stato trasferito dopo una frattura del femore riportata nella primavera scorsa. Con la sua scomparsa se ne va un artista poliedrico, capace di conquistare il pubblico grazie a una comicità originale, irriverente e spesso imprevedibile.

Il grande successo arrivò soprattutto con Alto Gradimento, la storica trasmissione radiofonica ideata da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni, che negli anni Settanta rivoluzionò il modo di fare spettacolo attraverso personaggi surreali, battute fulminanti e situazioni comiche fuori dagli schemi. Bracardi seppe distinguersi grazie alla sua straordinaria capacità di trasformare la voce e dare vita a figure diventate indimenticabili.

Tra i personaggi più celebri creati dall’artista figurano Scarpantibus, il bizzarro «uccellaccio del Nicaragua», e Max Vinella, il giornalista dalla parlantina incessante. Interpretazioni che hanno contribuito a rendere Alto Gradimento un programma cult, ancora oggi ricordato dagli appassionati della radio e della comicità italiana.

La carriera di Bracardi non si limitò alla radio. Musicista e compositore, seppe muoversi con naturalezza tra televisione, musica e recitazione, partecipando anche a programmi di grande successo come Quelli della notte, accanto a Renzo Arbore. La sua versatilità gli permise di attraversare diversi linguaggi dello spettacolo, mantenendo sempre uno stile personale e immediatamente riconoscibile.

Nato a Roma il 3 maggio 1933, Giorgio Bracardi proveniva da una famiglia legata alla musica e coltivò nel corso della sua vita numerose passioni artistiche. Il suo talento gli consentì di costruire un percorso professionale originale, nel quale l’inventiva musicale si intrecciava con l’umorismo e con una capacità interpretativa fuori dal comune.

Con la sua scomparsa, la comicità italiana perde uno dei suoi interpreti più particolari, un artista che ha saputo divertire generazioni di ascoltatori e telespettatori senza rinunciare alla sperimentazione. La sua comicità, libera e anticonvenzionale, rappresentò una stagione in cui la radio era un autentico laboratorio creativo, capace di inventare personaggi e linguaggi destinati a entrare nella memoria collettiva.

Fiano Romano, dove Bracardi ha trascorso gli ultimi mesi della sua vita, è legata così all’ultimo capitolo della sua vicenda umana. Restano le registrazioni, le interpretazioni e soprattutto le risate regalate al pubblico nel corso di una lunga carriera. Un patrimonio artistico che continuerà a vivere nella memoria di chi ha amato il suo modo inconfondibile di fare spettacolo.