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“La Sicilia fa Scuola”, a Palermo gli Stati Generali dell’Istruzione: via agli accrediti stampa

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PALERMO – È tutto pronto ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo per l’avvio di “La Sicilia fa Scuola – Stati Generali dell’Istruzione”, la due giorni regionale in programma mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre.

La manifestazione è promossa dall’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, in stretta collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Sicilia e con l’INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa). L’evento si propone come un grande momento di confronto istituzionale e scientifico per analizzare i traguardi raggiunti dal sistema scolastico isolano e delineare le linee guida della scuola del futuro.

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Previsti oltre 4 mila partecipanti e 200 istituti scolastici

I numeri preannunciano un appuntamento di rilevanza regionale:

  • Partecipazione: Attesi oltre 4.000 partecipanti, tra cui circa 3.000 studenti provenienti da tutta la Sicilia.
  • Scuole e docenti: Presenti le delegazioni di oltre 200 istituti scolastici di ogni ordine e grado, insieme a centinaia di docenti, dirigenti scolastici e ricercatori di livello nazionale.
  • Ospiti ed eventi: Sul palco dei Cantieri si alterneranno esperti del mondo della formazione, pedagogisti e numerosi artisti.

Modalità e scadenze per gli accrediti stampa

I giornalisti, fotoreporter e operatori radiotelevisivi interessati a seguire la giornata inaugurale di mercoledì 14 ottobre dovranno richiedere l’accredito entro le ore 14:00 di domani, martedì 13 ottobre.

La richiesta va inviata all’indirizzo e-mail lasiciliafascuola@gmail.com, specificando i seguenti dati:

  1. Nome e cognome del giornalista, fotografo o operatore tecnico;
  2. Testata giornalistica di riferimento;
  3. Numero di tessera professionale dell’Ordine dei Giornalisti (o copia del documento d’identità per i tecnici);
  4. Recapito telefonico e indirizzo e-mail.

I pass stampa cartacei potranno essere ritirati direttamente mercoledì 14 ottobre, a partire dalle ore 9:00, presso il desk accoglienza allestito all’ingresso dei Cantieri Culturali alla Zisa.

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