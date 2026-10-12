Bilancio dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri”: 89 bagnanti salvati, 1.000 sanzioni e 36 denunce nella Sicilia occidentale

PALERMO – Oltre mille sanzioni amministrative elevate ad acquascooter e diportisti indisciplinati, 36 procedimenti penali avviati, 89 bagnanti tratti in salvo e 19 imbarcazioni soccorse in mare, a fronte di un bilancio che purtroppo registra anche 4 vittime.

È questo il consuntivo finale dell’operazione «Mare e laghi sicuri», la campagna estiva di prevenzione e sicurezza coordinata dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e condotta dai reparti della Direzione Marittima della Sicilia occidentale nel trimestre compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre 2026.

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Un dispositivo imponente da Gela a Cefalù

Le attività di pattugliamento e vigilanza hanno coperto l’intera fascia costiera di competenza compresa tra Gela e Cefalù, incluse le isole minori della Sicilia occidentale (Egadi e Pelagie):

Uomini e mezzi schierati: Lungo il litorale sono stati impiegati sul campo 472 militari , con il supporto operativo di 46 unità navali e 38 pattuglie terrestri .

Lungo il litorale sono stati impiegati sul campo , con il supporto operativo di e . Lotta all’occupazione abusiva: Tra le azioni di maggior rilievo figura il contrasto alle occupazioni illegali del demanio marittimo. Le operazioni hanno portato al sequestro e alla rimozione forzata di centinaia di ombrelloni, lettini e sdraio lasciati incustoditi sulle spiagge libere per “prenotare” il posto.

Tassativi i divieti nelle Aree Marine Protette e test anti-alcol in mare

Un capitolo centrale della campagna estiva è stato dedicato alla tutela dell’ecosistema marino nelle Aree Marine Protette di Capo Gallo-Isola delle Femmine, Ustica, Isole Egadi e Pelagie: