Bilancio dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri”: 89 bagnanti salvati, 1.000 sanzioni e 36 denunce nella Sicilia occidentale

PALERMO – Oltre mille sanzioni amministrative elevate ad acquascooter e diportisti indisciplinati, 36 procedimenti penali avviati, 89 bagnanti tratti in salvo e 19 imbarcazioni soccorse in mare, a fronte di un bilancio che purtroppo registra anche 4 vittime.
È questo il consuntivo finale dell’operazione «Mare e laghi sicuri», la campagna estiva di prevenzione e sicurezza coordinata dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e condotta dai reparti della Direzione Marittima della Sicilia occidentale nel trimestre compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre 2026.
Un dispositivo imponente da Gela a Cefalù
Le attività di pattugliamento e vigilanza hanno coperto l’intera fascia costiera di competenza compresa tra Gela e Cefalù, incluse le isole minori della Sicilia occidentale (Egadi e Pelagie):
- Uomini e mezzi schierati: Lungo il litorale sono stati impiegati sul campo 472 militari, con il supporto operativo di 46 unità navali e 38 pattuglie terrestri.
- Lotta all’occupazione abusiva: Tra le azioni di maggior rilievo figura il contrasto alle occupazioni illegali del demanio marittimo. Le operazioni hanno portato al sequestro e alla rimozione forzata di centinaia di ombrelloni, lettini e sdraio lasciati incustoditi sulle spiagge libere per “prenotare” il posto.
Tassativi i divieti nelle Aree Marine Protette e test anti-alcol in mare
Un capitolo centrale della campagna estiva è stato dedicato alla tutela dell’ecosistema marino nelle Aree Marine Protette di Capo Gallo-Isola delle Femmine, Ustica, Isole Egadi e Pelagie:
- Giro di vite sugli acquascooter: È stato disposto il potenziamento dei mezzi navali a Favignana e l’emanazione di un’ordinanza interdittiva specifica per gli ambiti di Isola delle Femmine, Sferracavallo e Fossa del Gallo, vietando espressamente l’accesso, la navigazione e l’ormeggio alle moto d’acqua.
- Controlli alcolimetrici sperimentali: In stretta sinergia con i Carabinieri, sono stati avviati controlli pilota per accertare e reprimere la guida delle unità da diporto sotto l’effetto di sostanze alcoliche, a tutela della sicurezza dei bagnanti e della navigazione.