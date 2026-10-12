Antimafia, la presidente Colosimo a Palermo: “La politica dia l’esempio. Entro Natale la relazione sulle stragi del ’92”

PALERMO – «La politica ha il dovere etico e morale di dare l’esempio e non può mai permettersi di offrire il fianco al sospetto che le istituzioni vengano asservite all’interesse personale». È il monito chiaro e privo di diplomazia lanciato da Palermo da Chiara Colosimo, presidente della Commissione parlamentare Antimafia, a margine di una serie di appuntamenti istituzionali nel capoluogo siciliano.

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Interpellata sui recenti sviluppi giudiziari per presunta corruzione che vedono coinvolto l’ex vicepresidente della Regione Siciliana, Gaetano Armao, la presidente della Commissione Biparlamendare ha richiamato le istituzioni alla massima fermezza e al rigore morale.

Il filone “mafia e appalti” e l’autonomia della Commissione

La visita ai Cantieri Culturali alla Zisa – avvenuta in occasione della proiezione del docufilm di Ettore Zito dedicato all’ex ispettore della DIA Pippo Giordano, storica figura d’investigazione al fianco dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino – ha offerto l’opportunità di fare il punto sulle principali piste d’inchiesta parlamentari.

Tra i dossier centrali figura l’approfondimento sull’ipotesi “mafia e appalti”, filone d’indagine richiamato anche in recenti decreti firmati dai giudici per le indagini preliminari. Di fronte ad alcune osservazioni della stampa su un presunto sbilanciamento dei lavori d’inchiesta, la presidente Colosimo ha rivendicato con fermezza l’autonomia dell’organismo:

«La Commissione Antimafia lavora in piena autonomia e ha il dovere istituzionale di approfondire ogni elemento di riscontro e ogni pista d’indagine senza preconcetti o omissioni».

Countdown per la relazione sulle stragi del 1992

Particolare attesa si registra per la conclusione delle attività d’inchiesta sulla stagione delle stragi di Capaci e Via D’Amelio. La presidente Colosimo ha tracciato la tempistica per la chiusura del documento d’analisi:

Stesura finale: I lavori per la relazione conclusiva sulle stragi del ’92 sono ormai alle battute finali.

I lavori per la relazione conclusiva sulle stragi del ’92 sono ormai alle battute finali. Calendario e tempi: Come concordato nell’Ufficio di Presidenza, il testo verrà analizzato in prima battuta dallo stesso organo direttivo per poi essere incardinato ed esaminato dalla Plenaria della Commissione entro il periodo natalizio.

A fare da sfondo alle parole della presidente è stato l’omaggio all’Ispettore Giordano e alla numerosa platea di cittadini e giovani presenti ai Cantieri Culturali, testimonianza di una memoria storica e di una richiesta di verità ancora fortissime nella comunità palermitana.