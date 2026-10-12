Agrigento, Italia, Sicilia, Terra&Gusto

I Cavatelli all’Agrigentina: il primo piatto simbolo della tradizione contadina e dei sapori di Girgenti

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AGRIGENTO – Dalla terra dei Templi alla tavola, la cucina agrigentina trova la sua massima espressione in un primo piatto ricco e identitario: i Cavatelli all’Agrigentina (conosciuti localmente come cavati). Una ricetta simbolo della tradizione contadina della Sicilia sud-occidentale, capace di racchiudere in un solo boccone i profumi autentici dell’orto e della produzione lattiero-casearia locale.

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Gli ingredienti della tradizione e i segreti della ricetta

Il segreto di questo grande classico risiede nella semplicità e nella qualità delle materie prime del territorio agrigentino:

  • La pasta fresca: Cavatelli lavorati a mano con semola di grano duro, la cui tipica scanalatura è ideata per raccogliere e trattenere al meglio il condimento.
  • Il condimento dell’orto: Una salsa profumata a base di pomodoro fresco maturo, aglio, cipolla e basilico, arricchita da dorati cubetti di melanzane fritte.
  • Il tocco finale: Una generosa spolverata di ricotta infornata (o ricotta salata) grattugiata a scaglie corte o a grana grossa, che dona sapidità e un contrasto inconfondibile.

Le alternative della gastronomia agrigentina: dal mare di Sciacca alla minestra estiva

Accanto ai celebri cavatelli, il patrimonio culinario della provincia di Agrigento offre un itinerario del gusto che si divide tra la costa marinara e l’entroterra:

  1. Couscous di pesce alla girgentana: Piatto storico tipico delle marinerie di Sciacca e Licata, incocciato a mano e insaporito con un ricco brodo di pesce fresco del Canale di Sicilia.
  2. Minestra di tenerumi: Primo piatto della tradizione estiva e autunnale a base delle foglie tenderelle della zucca serpentina, pomodoro fresco e spaghetti spezzati.
  3. Sarde a beccafico alla girgentana: Gustoso secondo di mare a base di sarde fresche farcite con un ripieno di mollica tostata, uvetta, pinoli e aromi della macchia mediterranea.
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