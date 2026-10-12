Oroscopo della Settimana: dal 12 al 18 Ottobre 2026

Ecco le previsioni astrologiche per tutti i segni dello zodiaco per questa settimana. Scopri cosa riservano le stelle per amore, lavoro, energia e fortuna!

Il consiglio delle stelle: Settimana di grande energia e intraprendenza. Sul lavoro potreste chiudere un accordo importante, ma in amore serve pazienza per evitare inutili discussioni nel fine settimana.

Il consiglio delle stelle: Le stelle vi invitano a rallentare il ritmo. Sul lavoro la precisione ripagherà, mentre nel fine settimana ritroverete complicità e momenti di dolcezza con il partner.

Il consiglio delle stelle: Idee brillanti e ottima comunicazione nei giorni centrali della settimana. Sfruttate questa verve per proporre progetti o chiarire questioni in sospeso con i colleghi.

Il consiglio delle stelle: Sarete i veri protagonisti della settimana! Carisma al massimo e determinazione vi permetteranno di superare un ostacolo professionale che vi preoccupava.

Il consiglio delle stelle: Periodo favorevole per riorganizzare la routine quotidiana e pianificare nuovi investimenti o progetti a lungo termine. In amore serve maggiore apertura al dialogo.

Il consiglio delle stelle: Il sole brilla nel vostro segno rendendo questa settimana estremamente fortunata. Ottime notizie in arrivo su questioni personali e grande fascino nelle relazioni.

Il consiglio delle stelle: Intuito affilato e grande capacità di introspezione. È il momento ideale per tagliare i rami secchi e preparare il terreno per i nuovi progetti del prossimo mese.