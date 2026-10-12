Oroscopo della settimana

Oroscopo della Settimana: dal 12 al 18 Ottobre 2026

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Ecco le previsioni astrologiche per tutti i segni dello zodiaco per questa settimana. Scopri cosa riservano le stelle per amore, lavoro, energia e fortuna!

♈ Ariete (21 Marzo – 19 Aprile)

  • Amore: 💖💖💖🖤🖤
  • Lavoro: 💼💼💼💼🖤
  • Energia: ⚡⚡⚡⚡⚡
  • Fortuna: 🍀🍀🍀🖤🖤

Il consiglio delle stelle: Settimana di grande energia e intraprendenza. Sul lavoro potreste chiudere un accordo importante, ma in amore serve pazienza per evitare inutili discussioni nel fine settimana.

♉ Toro (20 Aprile – 20 Maggio)

  • Amore: 💖💖💖💖🖤
  • Lavoro: 💼💼💼🖤🖤
  • Energia: ⚡⚡⚡🖤🖤
  • Fortuna: 🍀🍀🍀🍀🖤

Il consiglio delle stelle: Le stelle vi invitano a rallentare il ritmo. Sul lavoro la precisione ripagherà, mentre nel fine settimana ritroverete complicità e momenti di dolcezza con il partner.

♊ Gemelli (21 Maggio – 20 Giugno)

  • Amore: 💖💖💖🖤🖤
  • Lavoro: 💼💼💼💼💼
  • Energia: ⚡⚡⚡⚡🖤
  • Fortuna: 🍀🍀🍀🖤🖤

Il consiglio delle stelle: Idee brillanti e ottima comunicazione nei giorni centrali della settimana. Sfruttate questa verve per proporre progetti o chiarire questioni in sospeso con i colleghi.

♋ Cancro (21 Giugno – 22 Luglio)

  • Amore: 💖💖💖💖💖
  • Lavoro: 💼💼💼🖤🖤
  • Energia: ⚡⚡⚡🖤🖤
  • Fortuna: 🍀🍀🍀🍀🖤

Il consiglio delle stelle: Settimana ricca di emozioni positive per i sentimenti. I single potrebbero fare incontri inaspettati. Sul lavoro mantenete la calma di fronte ai piccoli contrattempi.

♌ Leone (23 Luglio – 22 Agosto)

  • Amore: 💖💖💖🖤🖤
  • Lavoro: 💼💼💼💼🖤
  • Energia: ⚡⚡⚡⚡⚡
  • Fortuna: 🍀🍀🍀🍀🖤

Il consiglio delle stelle: Sarete i veri protagonisti della settimana! Carisma al massimo e determinazione vi permetteranno di superare un ostacolo professionale che vi preoccupava.

♍ Vergine (23 Agosto – 22 Settembre)

  • Amore: 💖💖💖💖🖤
  • Lavoro: 💼💼💼💼🖤
  • Energia: ⚡⚡⚡🖤🖤
  • Fortuna: 🍀🍀🍀🖤🖤

Il consiglio delle stelle: Periodo favorevole per riorganizzare la routine quotidiana e pianificare nuovi investimenti o progetti a lungo termine. In amore serve maggiore apertura al dialogo.

♎ Bilancia (23 Settembre – 22 Ottobre)

  • Amore: 💖💖💖💖💖
  • Lavoro: 💼💼💼💼🖤
  • Energia: ⚡⚡⚡⚡🖤
  • Fortuna: 🍀🍀🍀🍀🍀

Il consiglio delle stelle: Il sole brilla nel vostro segno rendendo questa settimana estremamente fortunata. Ottime notizie in arrivo su questioni personali e grande fascino nelle relazioni.

♏ Scorpione (23 Ottobre – 21 Novembre)

  • Amore: 💖💖💖💖🖤
  • Lavoro: 💼💼💼🖤🖤
  • Energia: ⚡⚡⚡⚡🖤
  • Fortuna: 🍀🍀🍀🖤🖤

Il consiglio delle stelle: Intuito affilato e grande capacità di introspezione. È il momento ideale per tagliare i rami secchi e preparare il terreno per i nuovi progetti del prossimo mese.

♐ Sagittario (22 Novembre – 21 Dicembre)

  • Amore: 💖💖💖🖤🖤
  • Lavoro: 💼💼💼💼🖤
  • Energia: ⚡⚡⚡⚡⚡
  • Fortuna: 🍀🍀🍀🍀🖤

Il consiglio delle stelle: Torna la voglia di viaggiare, esplorare e fare nuove amicizie. Le collaborazioni e il lavoro di squadra saranno particolarmente gratificanti in questi giorni.

♑ Capricorno (22 Dicembre – 19 Gennaio)

  • Amore: 💖💖💖🖤🖤
  • Lavoro: 💼💼💼💼💼
  • Energia: ⚡⚡⚡🖤🖤
  • Fortuna: 🍀🍀🍀🖤🖤

Il consiglio delle stelle: Massima concentrazione sugli obiettivi di carriera. Le stelle favoriscono la risoluzione di problemi complessi, ma non trascurate il riposo nel weekend.

♒ Acquario (20 Gennaio – 18 Febbraio)

  • Amore: 💖💖💖💖🖤
  • Lavoro: 💼💼💼💼🖤
  • Energia: ⚡⚡⚡⚡🖤
  • Fortuna: 🍀🍀🍀🍀🖤

Il consiglio delle stelle: Mente aperta e grande creatività. Una proposta inaspettata potrebbe aprire nuove prospettive lavorative o personali. Weekend ideale per stare all’aria aperta.

♓ Pesci (19 Febbraio – 20 Marzo)

  • Amore: 💖💖💖💖💖
  • Lavoro: 💼💼💼🖤🖤
  • Energia: ⚡⚡⚡🖤🖤
  • Fortuna: 🍀🍀🍀🍀🖤

Il consiglio delle stelle: Sensibilità e romanticismo ai massimi livelli. Ascoltate la vostra voce interiore prima di prendere decisioni importanti, specialmente in campo affettivo.

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