Gastronomia e autunno in Sicilia: il piatto ideale per oggi, 15 ottobre

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PALERMO – Con l’avanzare della metà di ottobre e le prime serate caratterizzate dal fresco autunnale, la cucina siciliana riscopre i suoi sapori più avvolgenti, legati ai prodotti di stagione della nostra terra. Per la giornata di oggi, 15 ottobre 2026, il piatto protagonista sulle tavole dell’isola celebra l’incontro perfetto tra la dolcezza della terra e la sapidità della tradizione: la Pasta con Zucca, Salsiccia Pasqualora e Provola Madonita.

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Un primo piatto ricco, confortante e profondamente radicato nell’identità gastronomica regionale, ideale per valorizzare gli ingredienti che proprio in queste settimane raggiungono il massimo della maturazione e della qualità.

Gli ingredienti dell’autunno siciliano

La forza di questa ricetta risiede nella qualità delle materie prime locali, reperibili nei mercati storici e nelle botteghe dell’isola:

La Zucca Rossa: Prodotto principe di questa stagione, dolce e cremosa, ricca di vitamine e antiossidanti.

Prodotto principe di questa stagione, dolce e cremosa, ricca di vitamine e antiossidanti. La Salsiccia al Finocchietto: Lavorata con carne di maiale locale, insaporita con semi di finocchietto selvatico che donano una nota aromatica inconfondibile.

Lavorata con carne di maiale locale, insaporita con semi di finocchietto selvatico che donano una nota aromatica inconfondibile. La Provola delle Madonie o Ragusano DOP: Formaggi a pasta filata che, lasciati fondere a fine cottura, creano la caratteristica mantecatura filante.

Formaggi a pasta filata che, lasciati fondere a fine cottura, creano la caratteristica mantecatura filante. Il Formato di Pasta: Formati corti e rigati come maccheroni, caserecce o rigatoni, ideali per trattenere il condimento.

La preparazione: equilibrio tra dolce e saporito

La realizzazione del piatto segue passaggi semplici ma attenti al rispetto dei tempi di cottura dei singoli elementi:

La base di zucca: La zucca viene tagliata a cubetti e stufata dolcemente con uno spicchio d’aglio, olio extravergine d’oliva e un rametto di rosmarino, fino a diventare morbida e trasformarsi parzialmente in crema. La rosolatura della salsiccia: In una padella separata, la salsiccia sgranata viene fatta rosolare a fuoco vivo, sfumata con un goccio di vino bianco per esaltarne i profumi. L’unione e la mantecatura: La pasta, scolata al dente, viene saltata insieme alla crema di zucca e alla salsiccia croccante. A fuoco spento si aggiungono i cubetti di provola e una spolverata di pepe nero macinato al momento.

Il consiglio per la tavola di oggi

Per completare un pranzo autunnale coordinato con la tradizione locale, il piatto si abbina perfettamente a un calice di Nero d’Avola o di Etna Rosso, capaci di sostenere la struttura e la ricchezza aromatica della salsiccia e del formaggio. Un piatto che unisce gusto, calore e genuinità, perfetto per la tavola di questo 15 ottobre.