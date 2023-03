Crisi del settore Vitivinicolo: FdI chiede alla Regione di supportare gli imprenditori del comparto

Attivare un tavolo tecnico sull’Uva Italia con l’obiettivo di dichiarare lo stato di crisi del settore e supportare politicamente ed economicamente gli imprenditori in difficoltà. I deputati regionali di Fratelli d’Italia Carlo Auteri, Giorgio Assenza, Dario Daidone, Fabrizio Ferrara, Giuseppe Galluzzo, Giuseppe e Nicolò Catania, Marco Intravaia, Giuseppa Savarino e Giuseppe Zitelli hanno presentato una risoluzione per portare all’attenzione della III commissione Ars Attività produttive, presieduta dall’on. Gaspare Vitrano, la grave crisi nella produzione e distribuzione dell’uva da tavola siciliana (o Uva Italia). I parlamentari regionali chiedono di aiutare le imprese nel parziale recupero delle perdite 2022, una moratoria sui mutui agrari, l’attivazione di ulteriori facilitazioni sui mutui con Irfis e Ismea e la pianificazione di un’attività di promozione da parte della Regione. Un settore che coinvolge 32 Comuni con una produzione annua di circa 5 milioni di quintali e 3 milioni di giornale lavorative, con costi di produzione intorno ai 50/60 cent di euro a fronte di un pagamento di circa la metà. “Il comparto dell’uva da tavola siciliana versa in una situazione di profonda crisi – sottolineano i deputati FdI – a seguito della campagna di produzione e commercializzazione 2022 in cui il prezzo medio di vendita a 20-30 euro/ql per l’uva commercializzata allo stato fresco e quello di 7 euro/ql per l’uva non più idonea alla commercializzazione hanno generato una perdita netta per i produttori pari a circa duecento milioni di euro. L’aumento dei costi di trasporto e della logistica causati dall’aumento dei costi energetici e delle materie prime, hanno accentuato la perdita di competitività del comparto se comparato al principale competitor, la Regione Puglia, in termini di produzione e di intermediazione. Ecco perché servono interventi da avviare nel più breve tempo possibile”.

