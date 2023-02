Diventare maestri di sci e snowboard in Sicilia In arrivo i corsi regionali per l’abilitazione

Palermo, 10 febbraio 2023 – A giorni saranno pubblicati gli avvisi dei corsi regionali per ottenere i titoli di maestro di sci alpino e di maestro di snowboard. L’assessore al Turismo, allo sport e allo spettacolo, Elvira Amata, ha incontrato il presidente del collegio regionale dei maestri di sci, Nuccio Fontanarossa, per definire le modalità di svolgimento dei corsi, in applicazione della legge regionale n.7 del 23 marzo 2010 che ha istituito l’albo professionale della Regione Siciliana, a cui è possibile iscriversi dopo avere superato l’esame di abilitazione.

