Siracusa – Su Chi l’ha visto la storia di Valeria, la madre: “Voglio la verità”

È approdata alla nota trasmissione “Chi l’ha visto” la storia di Valeria, la 40enne siracusana, morta in circostanze poco chiare per le quali la madre, Mirella Abela, continua a chiedere lumi e giustizia. Tante le lacune che emergono dalla ricostruzione di quanto accaduto negli ultimi tempi della vita di Valeria, che la madre ha sempre posto sui social.

Valeria era una donna che viveva la sua vita con l’anima di una bambina. Utilizzava i social, dove aveva trovato quelli che pensava fossero amici. Ad un certo punto, un uomo si introduce nella sua vita. E’ il 2019 e inizia una relazione, da subito motivo di forte preoccupazione per la famiglia. Valeria viene inserita in gruppi Whatsapp dal contenuto che “fuori dalla norma” e spesso a sfondo sessuale e con riferimenti a denaro.

L’uomo è un 47enne residente a Prata Sannita, in provincia di Caserta. Dopo essere arrivato a Siracusa, porta via Valeria dalla Sicilia, nonostante la denuncia per circonvenzione di incapace che, per proteggerla, la madre aveva nel frattempo presentato. Da quel momento. Valeria taglia i ponti con la famiglia. Poi la comunicazione, fredda, secca, attraverso un messaggio: “tua figlia è morta questa mattina alle 8:30”.

