Vaccini – Arrivano in Sicilia, 66.700 dosi 53.900 fiale Moderna e 12.800 Johnson Johnson

Sono in arrivo da domani nei centri siciliani due nuove forniture di vaccini anti-Covid per un totale di 66.700 dosi recapitate dal corriere espresso di Poste Italiane. Attraverso gli speciali furgoni di Sda saranno consegnate in 7 farmacie ospedaliere rispettivamente 53.900 fiale Moderna e 12.800 Johnson & Johnson.

Le forniture sono destinate ai centri delle province di Enna (2.500 sieri Moderna – 750 Janssen), Palermo (32.600 e 6.600), Erice Casa Santa (4.200 e 1.300), Siracusa (3.700 e 1.050), Ragusa (3.200 e 900), Agrigento (4.500 e 1.300) e Caltanissetta (3.200 e 900).

