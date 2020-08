CNA Siracusa, successo per il seminario sul superbonus 110%

Siracusa, 1 agosto 2020 – Grande partecipazione al seminario promosso da CNA Siracusa sul superbonus per efficientamento energetico e miglioramento sismico svolto nel pomeriggio di ieri presso l’Urban Center di Siracusa, un incontro fortemente voluto dalla divisione Costruzioni e Istallazione Impianti dell’organizzazione siracusana.

Dopo i saluti di Innocenzo Russo, presidente territoriale dell’organizzazione che ha sottolineato il grande operato di CNA negli ultimi anni sul tema con il progetto Riqualifichiamo l’Italia, la parola è passata al presidente di Unifidi Sicilia Gianpaolo Miceli. Al centro del suo intervento la Mission di CNA che si pone come partner privilegiato per cittadini, imprese, tecnici e istituti di credito. Proprio attraverso il confidi più ramificato in Sicilia si interne dare sostegno alle aziende per favorire il migliore impatto della misura in un settore fortemente colpito dalla crisi degli ultimi anni.

A seguire le relazioni tecniche di Vincenzo Scatà, responsabile di progetto di CNA Siracusa e di Sebastiano Caggia, amministratore del consorzio CAEC, partner di CNA Sicilia e di ENI per le operazioni di cessione del credito e di esecuzione dei lavori, interventi che hanno illustrato le peculiarità della norma e delle agevolazioni, gli aspetti tecnici e procedurali con un proficuo dibattito in una sala attenta e che ha occupato ogni singolo posto disponibile, ridotti in ossequio alle misure anti Covid.

Presente all’incontro anche il presidente di CNA Ragusa Pippo Santocono.

Ha concluso i lavori Pippo Gianninoto, segretario di CNA Siracusa, richiamando la necessità di una risposta forte e unitaria delle imprese, un approccio sinergico che sarà indispensabile per non perdere questa grande opportunità.

CNA Siracusa è pronta a sostenere privati ed imprese con una specifica task force e con ampia collaborazione con i tecnici e, per gli interventi condominiali, anche con gli amministratori di condominio.

