E’ arrivata l’ufficiale, la Pallamano Aretusa giocherà la Coppa Sicilia di Serie A2 maschile

La Pallamano Aretusa giocherà la Coppa Sicilia di Serie A2 maschile. E’ arrivata l’ufficialità da parte della Figh per la rinuncia della Pallamano Palermo. Si giocherà domenica 5 febbraio a Enna: la semifinale vedrà la squadra di Andrea Izzi al cospetto del Giovinetto Petrosino (avversario in campionato domenica al Pala Pino Corso) con fischio d’inizio alle ore 12.

“Siamo felici e contenti di partecipare alla Coppa Sicilia, consapevoli che in ogni caso questa competizione rappresenta un ulteriore impegno per i nostri ragazzi oltre a quelli della Serie A2, dell’Under 20 e dell’Under 17 – ha detto il presidente Placido Villari – e seppur incastrandolo fra un campionato e l’altro, sapremo farci trovare pronti. In sostanza la Coppa Sicilia rappresenterà un ulteriore momento di confronto per i nostri giovani atleti, al cospetto di squadre attrezzate e in un contesto differente dal campionato. Andremo a Enna per farci valere, consapevoli che questo evento rappresenterà un ulteriore step di crescita per la nostra società”.

