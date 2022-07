Evento D&G a Siracusa, Confindustria: opportunità per rilanciare l’immagine nel mondo

“Leggiamo con stupore alcune dichiarazioni di fastidio circa l’ormai imminente evento D&G a Siracusa – dice Roberto Bramanti, Presidente della sezione Turismo ed Eventi di Confindustria Siracusa. “Come imprenditori ci chiediamo se sia stata colta la portata mediatica di un evento che avvicinerà al nostro territorio un gran numero di esponenti del jet-set e della stampa internazionale. Riteniamo che la scelta di Siracusa per questo evento sia un’opportunità che non possiamo permetterci di non apprezzare. Quindi, pazienza se per qualche giorno i cittadini potranno avvertire qualche disagio nella circolazione stradale e diamo il benvenuto a chi continua a credere nella nostra Sicilia e ne porta l’immagine nel mondo. Viviamo un anno di grande ripresa del turismo ed è strategico più che mai legare l’immagine di Siracusa non più soltanto a un turismo stagionale “mordi e fuggi” ma ad una clientela di alta fascia che possa apprezzare il nostro territorio in tutte le sue sfaccettature”.

Comments

comments