FlixBus riaccende i motori a Siracusa e Augusta: riattivate le tratte per Calabria, Basilicata e Puglia

Milano, 30 luglio 2020 – A poche settimane dalla ripartenza in Sicilia, FlixBus riaccende i motori anche a Siracusa e Augusta, che si aggiungono a Lentini fra le città della provincia nuovamente interessate dal servizio. L’esclusione del settore bus dalla strategia del Governo per il rilancio dei trasporti implica tuttavia un ritorno in strada a ranghi ridotti, con la riduzione di rotte e frequenze.

Dal territorio riattivate rotte per sole 13 destinazioni

La mancanza di attenzione del Governo nei confronti del settore penalizza anche la riattivazione dei collegamenti con la provincia di Siracusa, dove FlixBus si era progressivamente consolidata nel corso del 2019, istituendo tre fermate nel capoluogo, ad Augusta e a Lentini e incrementando gradualmente le connessioni verso le altre regioni italiane.

Sono solo 13, per il momento, le città che tornano collegate con la provincia di Siracusa: dal capoluogo di provincia e Augusta è infatti possibile tornare a viaggiare verso Villa San Giovanni e Lamezia Terme in Calabria, Policoro, nota meta balneare in Basilicata, e Bari, Foggia, Taranto, Barletta e Andria in Puglia.

Torna così attivo il corridoio tra Sicilia e Calabria, Basilicata e Puglia, ideale per chi deve spostarsi fra le diverse regioni del Mezzogiorno con praticità e senza cambi, mentre chi è diretto in Campania, Lazio o Abruzzo può usufruire dei collegamenti attivi da Lentini verso Napoli, Salerno, Roma, L’Aquila e Teramo. Anche le corse in partenza da Lentini fermano a Villa San Giovanni.

Oltre a tornare a garantire una soluzione di mobilità pratica e per tutte le tasche ai passeggeri in partenza dalla provincia di Siracusa, riattivando tali collegamenti FlixBus mira a facilitare l’arrivo nel territorio dei visitatori provenienti dall’estero e dalle altre regioni italiane, anche in linea con l’importanza strategica attribuita al turismo in questa delicata fase di rilancio del Paese.

Igiene e sicurezza a bordo: tutte le misure prese da FlixBus

