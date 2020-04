Gennuso: “emergenza covid e crisi economica, i siiliani si ribellino”

“Il lento ma progressivo aumento dei casi di contagio lascia aperta l’emergenza coronavirus su tutto il territorio siracusano. Fino ad oggi ha superato quota 100 il numero dei positivi da quando è scoppiata la pandemia, ma ci conforta il fatto che siano guarite 26 persone. Accanto all’emergenza sanitaria, però, bisogna affrontare da subito e con grande energia l’emergenza economica e sociale”. Lo afferma il parlamentare regionale Pippo Gennuso, che si rivolge ancora una volta al presidente della regione siciliana, Musumeci. “Credo che il governo regionale debba pretendere dallo Stato un trattamento ben diverso per la nostra gente – dice Gennuso – mi giungono decine di telefonate al giorno con altrettante richieste di aiuto perché molte persone non ce la fanno più ad andare avanti. Intere famiglie che stentano a mettere insieme un pranzo e una cena e, quel che è peggio, padri di famiglia che non hanno la benché minima prospettiva di riprendere l’attività lavorativa e, quindi, di potere sfamare le rispettive famiglie. Il reddito di quarantena e gli stanziamenti della Regione per garantire la spesa alle famiglie bisognose temo che siano solo una goccia nel mare della necessità”.

“Credo – prosegue Gennuso – che i siciliani debbano avere uno scatto d’roglio, e creare una sinergia con il governatore Musumeci per pretendere dal governo Conte il massimo dell’attenzione, ricordando loro che la Sicilia produce ed esporta molto di più di quanto introita da imposte, tasse e soprattutto accise che finiscono nelle casse dell’erario mentre noi dobbiamo fare i conti spesso con la devastazione del territorio provocato dalle grandi imprese. In questo momento storico, la Sicilia ha bisogno dell’Italia come l’Italia ha bisogno dell’Europa. Ritengo che i siciliani debbano fare valere la propria risorsa principale che è l’autonomia pretendendo da subito interventi economici importanti per superare i problemi che si sono aggravati con il coronavirus. Lo dobbiamo fare tutti insieme per aiutare i nostri lavoratori e le piccole e medie imprese che, una volta superato questo periodo di emergenza sanitaria, rischiano di non riaprire mai più i battenti”.

