Meteo, allerta “Gialla” in tutta la Sicilia da domenica 20 dicembre

Riappare la pioggia in Sicilia dopo una breve pausa di bel tempo con allerta “Gialla” dalle prime ore di domenica 20 dicembre 2020, e per le successive 24-30 ore, con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, specie sulle aree meridionali e ioniche, come annuncia l’avviso del Dipartimento Regionale di Protezione Civile. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Precipitazioni: Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, specie sui settori meridionali e ionici.

Venti: Nessun fenomeno di rilievo.

Temperature: Senza variazioni di rilievo.

Mari: Localmente molto mossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio.

Nevicate: Nessuna

