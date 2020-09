Nessuno tocchi Caino: “Il Viaggio della Speranza”

Dalla prossima settimana il Viaggio della Speranza “Nessuno tocchi Caino” -Dagli Stati di emergenza allo Stato di Diritto, approda in Sicilia. A Siracusa il seminario si svolgerà Sabato 26 settembre nell’Isola di Ortigia, alle ore 17,00 presso Institute Cherif Bassiuni Center, via Logoteta.

La Sicilia è una delle regioni che ha il maggiore bisogno di compiere quella trasformazione liberale che si attua inevitabilmente attraverso il passaggio dallo stato di emergenza a cui l’hanno costretta anni e anni di lotta cieca alla mafia, allo Stato di diritto in cui viene messa al centro la Persona Umana con i suoi diritti inviolabili. Il passaggio dalla barbarie e dalla persecuzione alla civiltà. Ogni persona deve essere limitata nei suoi diritti solo a seguito di un giusto processo che si svolga in tempi ragionevoli davanti a un giudice terzo e imparziale che garantisca la parità tra accusa e difesa. Non si può rinunciare all’attuazione del principio dell’umanità della pena.

L’obiettivo è combattere la mafia senza violare i principi basali della civiltà.

