Rogo nel Catanese, in azione Canadair ed elicotteri: bruciati oltre 20 ettari di bosco, minacciate casa e traliccio

Elicotteri e Canadair, assieme a personale dei vigili del fuoco, sono ancora impegnati nell’opera di spegnimento di un vasto incendio divampato ieri sera in contrada Mitogio a Castiglione di Sicilia, nel Catanese. Il rogo ha tenuto impegnati i vigili del fuoco tutta la notte fino al primo pomeriggio di oggi, soprattutto per evitare che il fuoco coinvolgesse le abitazioni.

Allertata anche la Forestale e l’Azienda Terna per uno scoppio verificatosi sui tralicci dell’alta tensione. Attualmente l’opera di spegnimento continua con l’impiego di due Canadair, due elicotteri della forestale e uno dei vigili del fuoco. Sono andati bruciati circa 20 ettari di bosco. L’incendio è sotto controllo ed in fase di spegnimento.

20 agosto 2020

Comments

comments