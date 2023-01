Cronaca – Tragedia della strada in via Monti, muore una 19enne siracusana

Una ragazza ha perso la vita a causa di un incidente di moto. Maddalena, 19 anni, era stata ricoverata in ospedale in gravissime condizioni a causa delle lesioni riportate al capo. L’incidente è avvenuto nella rotatoria di via Monti alla Pizzuta. Per cause al vaglio della polizia municipale, lo scooter su cui viaggiava Maddalena, siracusana di 19 anni, nell’imboccare la rotatoria si è scontrata con un’automobile. L’impatto è stato violento e la ragazza è stata sbalzata dalla sella ed è rovinata sull’asfalto. Ha battuto il capo sul selciato e, nonostante indossasse il casco protettivo, la violenza dell’impatto ha provocato un danno al cranio.

Soccorsa da alcuni passanti, la sfortunata scooterista è stata trasportata in ospedale con l’ambulanza del 118. La gravità del quadro clinico ha, però, consigliato i medici il ricovero al reparto di rianimazione di un’altra struttura ospedaliera di Catania dove nel corso della notte è stata sottoposta a delicato intervento chirurgico. Ma il quadro clinico è rimasto sempre critico e i sanitari disperavano per la sua vita. Il cuore di Maddalena ha cessato di battere questa mattina.

La Procura aretusea ha aperto un’inchiesta ipotizzando il reato di omicidio stradale sul quale stanno adesso indagando gli agenti di polizia municipale che dovranno fare luce sulla dinamica dell’incidente stradale che è costato la vita alla diciannovenne.

Sui social gli amici della ragazza e dei genitori hanno postato numerosi messaggi di cordoglio ricordando il suo sorriso solare e l’altruismo che dimostrava in ogni circostanza.

