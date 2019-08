Fine settimana all’insegna delle tradizioni a Canicattini Bagni con il 34° Palio di San Michele

Un fine settimana d’altri tempi, un percorso nella memoria e nelle tradizioni della città di Canicattini Bagni, un viaggio nella ruralità e nella Sicilia Iblea di fine ‘800 e inizio ‘900, quella che da venerdì 30 Agosto a domenica 1 Settembre 2019, offre il 34° Palio di San Michele, l’appuntamento con la cultura popolare che da Giugno a Settembre accompagna i canicattinesi ed i suoi otto Quartieri (Balatazza, Matrice, Pizzu Muru, Priuolu, San Giovanni, Santuzzu, Vadduni, Vigna ri Serrantinu), con sagre gastronomiche, giochi, eventi folkloristici ed escursioni negli Iblei, alla festa del Santo Patrono, San Michele Arcangelo, del 29 Settembre.

Un evento che fa seguito ad altri importanti appuntamenti che hanno animato l’estate della “Città del Liberty e della Musica”, dal 3° Festival Culture del Mediterraneo al 37° Raduno Bandistico “M° Nino Cirinnà”, promosso ed organizzato, insieme al Comune di Canicattini Bagni, dal Comitato dei Quartieri presieduto da Simona Calleri e diretto da Roberto Cannata, con il patrocinato dall’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, con la collaborazione del tessuto associativo ed imprenditoriale della città e del territorio, tra questi l’Ippodromo del Mediterraneo, l’emittente Tele Star, l’Associazione Aditus in Rupe con i suoi archeologici per le escursioni, il Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni, il Museo Civico Tempo, i Gruppi del Volontariato e tanti altri.

Quello del “Palio di San Michele” nella città di Canicattini Bagni è un’azione di coinvolgimento generale, ad iniziare dalle Sagre gastronomiche che nei fine settimana, da Luglio, hanno visto in città, e ancora sino a Settembre, migliaia di visitatori, anche per godere, in questa calda stagione estiva, della frescura delle serate canicattinesi.

Coinvolgimento anche con gli altri Palii del territorio, come avviene con la vicina Floridia, ed anche oltre lo Stretto, con altre realtà delle varie Regione d’Italia conosciute grazie alla partecipazione annuale del Comitato dei Quartieri al Palio Internazionale del Casale di Camposano (NA), dove si svolge, come nella cittadina iblea, la corsa con gli asini.

La contesa del Palio tra i vari Quartieri entusiasma ed unisce generazioni di canicattinesi (lo scorso anno vinto dopo 30 anni dal Quartiere “San Giovanni”), nel contempo, si lavora tutti insieme per valorizzare e salvaguardare le proprie radici culturali e popolari, attraverso la “Sfilata storica” e il “Museo sotto le Stelle”, di sabato 31 Agosto e domenica 1 Settembre, ricostruendo gli usi e i costumi della Canicattini Bagni di fine ‘800 inizio ‘900, con tema centrale, quest’anno, il “ciclo del grano”.

«Si custodisce e si tramanda così la memoria storica della città – afferma il Sindaco Marilena Miceli – valorizzando e promuovendo il patrimonio etnoantropologico di un territorio, quello Ibleo, della quale Canicattini Bagni rappresenta la porta che si apre sulla costa siracusana, con i suoi straordinari paesaggi e le sue bellezze architettoniche che il mondo ci invidia e apprezza, tanto da disegnarvi ben quattro vaste aree patrimonio Unesco. Un patrimonio culturale che oltre a riaffermare l’identità della cultura siciliana, arricchendola della devozione per il Santo Patrono San Michele, rappresenta un pezzo importante del progetto di sviluppo sostenibile che ci siamo intestati in quest’ultimo decennio, assieme ai beni culturali, l’archeologia dei luoghi, le eccellenze gastronomiche e le produzioni agroalimentari».

Le manifestazioni del 34° Palio di San Michele verranno presentate venerdì 30 Agosto, ore 21:00 sul Sagrato della Chiesa delle Anime Sante in via Partexano e si concluderanno con lo spettacolo del gruppo folkloristico “Palmarum Insula” di Augusta.

Appuntamenti clou, con le voci di Principe Giank (Giancarlo Cultrera) e Patrizia Tidona, si avranno sabato 31 Agosto con l’apertura, alle ore 20:00, del “Museo sotto le Stelle”, all’interno del quale si svolgerà anche la Sagra della Ricotta; e domenica 1 Settembre, in serata sempre il “Museo sotto le Stelle” e la Sagra dei Cavatieddi, e alle ore 17:00, nella centralissima via Vittorio Emanuele, la “Sfilata storica” e il “Torneo a coppie con asini”, la competizione madre ambita da tutti gli otto Quartieri, che lo scorso anno ha visto trionfare il quartiere Priuolu con l’asina Lucia, montata dal giovane fantino Paolo Ficara, protagonista, nel Maggio scorso, della Corsa Mondiale su asini al Palio Internazionale del Casale di Camposano (NA), dove Canicattini Bagni ha partecipato per il sesto anno in rappresentanza della Regione Sicilia.

Al “Museo sotto le Stelle”, tra gli altri, saranno presenti la tradizionale mostra di carretti siciliani di Vincenzo Cavalieri e Paolo Spina, e il Museo Civico Tempo, per rappresentare quel “percorso del grano”, tema di questo 34° Palio, con l’esposizione dei pani votivi legati alle tradizioni religiose e popolari delle festività pasquali e non solo.

Un’edizione, quella targata 2019 del Palio, che prova ad allargare i propri confini e ad appassionare nuovi visitatori, così come per l’intera offerta turistica della città.

Grazie al Sindaco Marilena Miceli e all’Amministrazione comunale da lei guidata, infatti, il Palio, così come l’arte, la storia, la cultura, le bellezze paesaggistiche e le tradizioni della città di Canicattini Bagni, domenica 1 Settembre, saranno riprese dalle telecamere “PiccolaGrandeItalia.TV”, il format televisivo che racconta il Bel Paese sulla piattaforma Sky, sui portali video “PiccolaGrandeItalia.Tv”, “AgriLifeChannel”, “PagineFa-mily”, “Youtube”, “Dailymotion” e sui maggiori Social Network

Questo il programma delle manifestazioni che, nel cuore del centro storico, in Ronco Aurelio Costanzo, dietro il Centro Diurno per Anziani, nei fine settimana, vedrà le mostre “più curiose” dell’eccentrico artista canicattinese Sergio Carpinteri:

Venerdì 30 Agosto

Ore 21:00 – Sagrato Chiesa delle Anime Sante presentazione ufficiale del 34° Palio di san Michele con spettacolo folkloristico “Palmarum Insula”;

Sabato 31 Agosto

Ore 18:00 – Museo Civico Tempo – “La notte del brigante”;

Ore 20:30 – Piazza XX Settembre – via Partexano – Apertura ufficiale del “Museo sotto le stelle” con spettacolo di musica popolare ed etniche del gruppo “I Perciazzucca”, e all’interno Sagra della Ricotta;

Domenica 1 Settembre

Ore 17:00 – Da via Vittorio Emanuele, partenza della Sfilata Storica degli otto Quartieri;

Ore 18:30 – Via Vittorio Emanuele – “Torneo a coppie con asini” con l’esibizione del Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni;

Ore 20:00 – Via Mario Daniele Partexano (ex Via Dei Mille), Apertura ufficiale del “Museo sotto le stelle” con spettacolo musicale del gruppo “I Cumpari” e musica itinerante del gruppo “L’Amuri Siciliano”, con all’interno Sagra “re cavatieddi” a cura del Ristorante la Divina;

Sabato 7 Settembre

Ore 19:30 – Sagrato Chiesa Maria SS. Ausiliatrice, “Sagra della ricotta”, Quartiere Santuzzo;

Venerdì 13 Settembre

Ore 19:00 – Piazza XX Settembre – Minipalio di San Michele, giochi dei piccoli;

Ore 23:00 – Piazza XX Settembre – Festa in piazza per il Quartiere vincente con musica e animazione;

Sabato 14 Settembre

Ore 19:00 – Chiesa Madre – Santa Messa e benedizione degli stendardi degli otto Quartieri;

Ore 20:00 – Via Canale – Giochi dei grandi per il Palio di San Michele con i tradizionali tiro alla fune, cursa che sacchi e staffetta;

Ore 23:00 – Piazza XX Settembre – Festa in piazza per il Quartiere vincente con la musica della Street Band”.

L’intera manifestazione sarà accompagnata da una serie di escursioni a prenotazione (Tel. 3208775511 – 3208348325) a cura dell’Associazione “Aditus in rupe”:

1 Settembre – “Cugno Case Vecchie”;

8 Settembre – “Ferla e le Necropoli di San Martino”.

Comments

comments