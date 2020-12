Forte scossa di terremoto, epicentro nella zona di Ragusa: avvertito anche a Siracusa

Forte scossa di terremoto intorno alle 21,27. L’epicentro individuato dall’Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia nella zona di Ragusa.

La scossa che ha avuto epicentro a Scoglitti, è stata avvertita in tutta la Sicilia orientale e soprattutto a Catania, Ragusa e Siracusa ma anche a Reggio Calabria. Il sisma ha avuto magnitudo 4.6 a 29.6 chilometri di profondità. La profondità dell’ipocentro ha consentito alle scosse sismiche di dissiparsi risalendo il sottosuolo, estendendo la zona del risentimento sismico a tutta l’isola, alla Calabria e a Malta e per questo motivo non ci sono stati danni.

Gente in strada Ragusa

Il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, ha affermato che non sono stati segnalati danni. I vigili del fuoco hanno fatto sapere di aver ricevuto finora solo chiamate per informazioni e nessuna richiesta di soccorso. Anche dalle prime verifiche effettuate dal Dipartimento della Protezione civile non sono risultate conseguenze in seguito al terremoto. Il presidente della Regione Nello Musumeci è in contatto con il prefetto di Ragusa Filippina Cocuzza e con il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina per un costante aggiornamento della ricognizione di eventuali conseguenze.

