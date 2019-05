Museo del Mare di Genova: 16 maggio inaugurazione della mostra dedicata alla sirena

Durante la prima giornata del Festival, giovedì 16 maggio 2019 alle ore 17, presso l’Auditorium e la Saletta dell’Arte del Galata Museo del Mare di Genova, si svolgerà l’ inaugurazione della mostra e la presentazione del catalogo L’uomo, la sirena e il mare. La “metamorfosi” nell’opera di Pietro Marchese, a cura della dott.ssa Gabriella Aramini, storica dell’arte e autrice del testo critico, che terrà una conferenza dal titolo La “metamorfosi” nell’opera di Pietro Marchese , in presenza di Patrizia Maiorca, madrina e ospite d’eccezione, autrice di un testo nel catalogo dedicato come l’esposizione a Enzo e Rossana Maiorca, nel decennale dalla realizzazione del monumento ‘Sirena di Sicilia’ dedicato alla pluri campionessa mondiale d’apnea Rossana Maiorca, prematuramente scomparsa nel 2005. Per la prima volta verrà svelato al pubblico il modello da cui nel 2008 è stato realizzato il bronzo commissionato allo scultore Pietro Marchese, coinvolto insieme alla sorella di Rossana dalla curatrice, a Tommaso Nobili e ai suoi due figli, alla poetessa Maria Ebe Argenti, alla cantautrice siciliana Olivia Sellerio e al direttore d’orchestra genovese Pietro Leveratto.

La mostra sarà ospitata presso la Saletta dell’Arte fino al 1 giugno 2019 e prevede oltre a 19 opere legate al tema del mare nella lettura inedita offerta dalla curatrice e dallo scultore contemporaneo Pietro Marchese che vive e opera a Finale Ligure (SV), vincitore nel 2016 del concorso internazionale per il primo monumento dedicato al grande matematico Archimede, di cui si espone la prima volta fuori da Siracusa il modello in scala ridotta e altri pezzi in miniatura, disegni, installazioni e video realizzati per l’occasione dal reporter subacqueo Stefano Mirabella.

Nell’ambito dell’inaugurazione, a cui presenzieranno oltre alla curatrice e all’artista, i due autori delle presentazioni in catalogo Paolo Comanducci, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Genova, Luca Sabatini, Portavoce del Rettore e Direttore artistico del Festival; porteranno i saluti Nicoletta Viziano, Presidente del Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni e Maurizio Daccà, Vice Presidente dell’Associazione Promotori Musei del Mare e della Navigazione.

Verranno svelate al pubblico cinque pezzi inediti realizzati per l’occasione del Festival del Mare 2019 da Pietro Marchese e su richiesta di Gabriella Aramini, l’opera inedita dedicata alla città di Genova e al crollo di Ponte Morandi.

Nell’ambito del Festival del Mare, Patrizia Maiorca, campionessa mondiale d’apnea e Presidente dell’Area Marina Protetta del Plemmirio (SR) e Gabriella Aramini, curatrice della mostra dedicata alla Sirena-Rossana, svolgeranno insieme nell’Area del Porto Antico di Genova, in Piazza delle Feste un’ intervista-conferenza dal titolo Enzo, Rossana e Patrizia Maiorca: dialoghi d’amore attraverso il tempo nell’immenso mare dei record.

