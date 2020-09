Nuova impennata dei contagi da Covid in Italia: sono 1.733, 336 in più rispetto ai 71 registrati ieri nelle ultime 24 ore.

Sale, e di molto, oggi il numero di nuovi casi positivi di coronavirus in Italia: sono 1.733, cioè se ne contano 336 rispetto a 71 registrati ieri. Il totale di casi è ora d 274.644. Sale anche il numero di decessi: sono 11 rispetto a ieri, portando il totale a 35.518.

Il numero di ricoverati con sintomi sale a 1.607 (+102 su eri), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva sale di un’unità, a 121. In isolamento domiciliare sono in 28.371 8+81 su ieri); il totale di attualmente positivi e’ pari a 30.099 (+184). Il totale di dimessi e guariti è ora di 209.027.

Il numero di casi totali dall’inizio dell’epidemia in Italia è pari a 274.644. Da registrare che la Regione Calabria segnala che di 19 positivi di oggi, sei sono migranti; la Regione Emilia Romagna segnala che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati è stato eliminato 1 caso da Bologna in quanto giudicato non caso Covid-19.

Inoltre, la Regione Sicilia segnala che dei 78 casi positivi, si rilevano 6 migranti (4 a Pozzallo, 2 a Siracusa) e che la Regione Veneto segnala che 50 casi sono riferiti ad un laboratorio che ha caricato i casi successivamente e che risalgono ai primi 15 giorni di agosto.

I decessi sono stati registrati in Lombardia (6), in Veneto (3), in Piemonte (1) e in Campania (1). Significativo l’incremento di tamponi: 20.286, portando il totale a 9.034.743, di cui 5.414.708 testati.

