Scacchi, saranno 821 i finalisti che si sfideranno in Sicilia ai prossimi Campionati Italiani

PALERMO (23 giugno 2022) – Saranno 821 i giovani scacchisti che, avendo superato le fasi eliminatorie regionali conclusesi proprio domenica scorsa, prenderanno parte alle finali dell’edizione 2022 dei “Campionati Italiani Giovanili Under 18” di scacchi in programma dal 3 al 9 luglio prossimi presso il “Resort Village Città del Mare” di Terrasini.

Alla Lombardia la parte del leone con 137 giocatori pronti a sfidarsi per il titolo tricolore nelle sei categorie previste dagli under 8 agli

under 18 sia maschile che femminile. In fatto di numero di finalisti, la Sicilia è seconda con 124 giovani scacchisti. L’Emilia Romagna, con 92

giocatori, è terza nella classifica dei partecipanti alle finali e si presenterà a Terrasini con ben 13 suoi rappresentanti nella categoria dei più piccoli, la under 8. Con 5 giocatori il Trentino Alto Adige chiude l’elenco delle 19 regioni che parteciperanno all’evento.

Con questi numeri ci sono tutti i presupposti per una finale dei Campionati Italiani Giovanili Under 18 di eccellente livello, vero trampolino di lancio per tutti gli 821 tra ragazzi e ragazze che vi prenderanno parte. Folta è inoltre prevista la partecipazione emotiva all’evento da parte di genitori e accompagnatori che da dietro le quinte seguiranno tutte le fasi del torneo.

A Cusano Media Group, invece, il compito di seguire l’evento con la sua emittente radiofonica nazionale “Radio Cusano Campus”, con quella televisiva “Cusano Italia Tv” (canale 264 del digitaleTerrestre) e con il quotidiano online dell’Università Niccolò Cusano, “Tag24

Comments

comments